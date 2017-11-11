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Кокорин, Смолов и Полоз - в нападении сборной России на матч с Аргентиной

Сборная России определила стартовый состав на товарищеский матч с командой Аргентины. Встреча состоится сегодня на стадионе "Лужники", начало - в 16:00.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев, Рауш, Фернандес, Полоз, Кокорин, Смолов.

Запасные: Лунёв, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ерохин, Нойштедер, Дзагоев, Комбаров.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:19
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(2)
№11 Написал: spiri (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну,с Богом!Поехали!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№10 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Интересный выбор. flushed
Регистрация: 23.08.2016
№9 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:52) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: hel
Цитата: Царь Руссо
Васин против Месси!

Хороший заголовок. А Васину Месси будет потом всю оставшуюся жизнь снится.

как знать! вдруг Витя будет цементом и наоборот ,Лео в кошмарах будет видеть Васина))
Регистрация: 9.11.2011
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Миранчуков Саламыч не уважает

Они с Денисовым дружат...
Регистрация: 21.03.2011
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Про Кузяева какую то херь писали. То обследование то не обследование, а он играет.
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Царь Руссо
Васин против Месси!

Хороший заголовок. А Васину Месси будет потом всю оставшуюся жизнь снится.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№5 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 15:33) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
конечно,Васин,о-ла-ла...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 15:31) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Миранчуков Саламыч не уважает


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
аххах))))Мы без центра поля собрались играть атакующим составом!!!!!!
Регистрация: 16.08.2010
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну хоть Ерохина нет) 5-2-3? Или Полоз под напами?
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Васин против Месси! прекрасней вывески нету!
Регистрация: 9.11.2011
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