Месси и Краневиттер сыграют против России с первых минут

Стал известен состав сборной Аргентины на матч в "Лужниках" против россиян.: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо, Сальвио, Перес, Ди Мария, Агуэро, Месси.Запасные: Гусман, Инсуа, Маммана, Фасио, Банега, Паредес, Перотти, Ригони, А. Гомес, Бенедетто, Дибала.