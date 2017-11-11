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Месси и Краневиттер сыграют против России с первых минут

Стал известен состав сборной Аргентины на матч в "Лужниках" против россиян.

Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо, Сальвио, Перес, Ди Мария, Агуэро, Месси.

Запасные: Гусман, Инсуа, Маммана, Фасио, Банега, Паредес, Перотти, Ригони, А. Гомес, Бенедетто, Дибала.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 15:25
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