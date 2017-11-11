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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Тульский "Арсенал" обыграл минское "Динамо", Джорджевич сделал дубль
Тульский "Арсенал" в домашнем товарищеском матче победил минское "Динамо".
Товарищеский матч
"Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Минск) - 3:1
Голы: Джорджевич, 1 (1:0). Джорджевич, 19 (2:0). Хлебас, 20 (2:1). Сикоев, 90 (3:1).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко (Ивакин, 5), Берхамов, Ткачев (Шевченко, 46), Бурчану, Джорджевич (Сикоев, 46), Кангва (Расич, 46).
Товарищеский матч
"Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Минск) - 3:1
Голы: Джорджевич, 1 (1:0). Джорджевич, 19 (2:0). Хлебас, 20 (2:1). Сикоев, 90 (3:1).
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко (Ивакин, 5), Берхамов, Ткачев (Шевченко, 46), Бурчану, Джорджевич (Сикоев, 46), Кангва (Расич, 46).
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