Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тульский "Арсенал" обыграл минское "Динамо", Джорджевич сделал дубль

Тульский "Арсенал" в домашнем товарищеском матче победил минское "Динамо".

Товарищеский матч

"Арсенал" (Тула) - "Динамо" (Минск) - 3:1

Голы: Джорджевич, 1 (1:0). Джорджевич, 19 (2:0). Хлебас, 20 (2:1). Сикоев, 90 (3:1).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Горбатенко (Ивакин, 5), Берхамов, Ткачев (Шевченко, 46), Бурчану, Джорджевич (Сикоев, 46), Кангва (Расич, 46).
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 15:43
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец Лука!
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.