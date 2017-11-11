Жером Боатенг пропустит матч Францией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что защитник Жером Боатенг не сыграет с Францией в товарищеском матче."Боатенг не тренировался на этой неделе. Думаю, что он вернется в Мюнхен в выходные. У него проблемы с мышцами, и я не хочу рисковать здоровьем футболиста. Пусть спокойно выздоравливает", - цитирует Лева L'Equipe.