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Болельщики устроили грандиозный перформанс перед матчем Россия - Аргентина

Масштабный перформанс был организован болельщиками сборной России перед товарищеским матчем с командой Аргентины, сообщает ТАСС.

Во время гимна РФ болельщики подняли над собой специальные плашки, благодаря которым трибуны арены окрасились в российский триколор. На центральной трибуне был развернут баннер с надписью "Сокровище нации" и изображением Александра Суворова, Михаила Глинки, Дмитрия Менделеева, Виктора Васнецова, Федора Достоевского, Игоря Курчатова, Юрия Гагарина, Льва Яшина, Игоря Нетто и Валерия Харламова.
Теги: Сборная Аргентины сбор
Сегодня, 16:29
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