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Перфоманс сборной: "Лужники" поют гимн России

Стадион "Лужники" во время матча открытия после реконструкции почти весь пел гимн России в качестве поддержки нашей национальной сборной.

Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 16:44
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