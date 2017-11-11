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Дидье Дешам: решение по Эвра принято, и я не вправе его осуждать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался комментировать расторжение контракта "Марселя"? с защитником Патрисом Эвра.

"Решение принято, и я не вправе его осуждать. Не буду через СМИ что-то говорить Патрису. Я выскажу ему свои мысли напрямую, как и всегда делал. Его ситуация очень сложная, и не хочу, чтобы кто-то попал в такую же ситуацию", - цитирует Дешама L'Equipe.
Теги: Дешам Эвра
Сегодня, 17:14
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