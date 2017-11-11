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Томас Стракоша покинул расположение сборной Албании

Голкипер "Лацио" Томас Стракоша может пропустить матч 13-го тура чемпионата Италии против "Ромы".

22-летний голкипер из-за проблем с мышцами покинул расположение сборной Албании, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.
Теги: Сборная Албании
Сегодня, 17:29
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