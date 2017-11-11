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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В «Лужу» не сели, но и обойти её не смогли. Россия проиграла Аргентине
Сборная Россия открыла «Новые Лужники» скованным первым таймом, более бодрым вторым, но всё-таки не дотянула до игры с обоюдными шансами и вместе с линейным судьей позволила аргентинцам реализовать перевес в классе.
5-2-что?
На предыдущем сборе Черчесов пришёл к модели с двумя лучшими бомбардирами нашего чемпионата в старте и тремя полузащитниками, но с Аргентиной почему-то решил играть по-другому. Затея изначально казалась очень сомнительной, ибо мы оказывались в меньшинстве в центре поля. Мало дефицита класса, так ещё возникал и количественный.
В первой части тайма Глушаков с Кузяевым справлялись более-менее никак: Месси мог беспрепятственно получить мяч перед нашей штрафной. Три нападающих были заметны только на старте, когда наши поджимали аргентинцев возле их штрафной вплоть до вратаря. Увы, такие ситуации всё равно заканчивались откатом наших на свою половину, а минуты после 15-й россияне просто сели.
Мяч вперёд никак не доставлялся, поэтому нахождение Полоза, Кокорина и Смолова одновременно на поле было бессмысленным и лишало команду человека в центральной зоне, который придал бы компактности и стал бы дополнительным адресатом для перехода в атаку. Он у нас отсутствовал.
Продержались
Результат 1-го тайма мог порадовать, в отличие от его содержания (из положительного можно было вспомнить только 2 отбора Глушакова у Месси, о которых он будет рассказывать внукам). Сборная России не пропустила, но от Аргентины в южноамериканском отборе не пропускал много кто. Команда Сампаоли играла медленно, а моменты, создаваемые Месси, как обычно не использовались. Вспомнить хотя бы выход Ди Марии почти 1 на 1 после передачи Лео.
В том эпизоде здорово сыграл Игорь Акинфеев, но по-настоящему блестяще он проявил себя в конце тайма после удара Агуэро. Константин Выборнов не понимал, как Акинфеев может выдавать такие сэйвы постоянно, но на самом деле за такими ударами Игорь обычно даже не прыгает. То, что он сделал, было действительно потрясающе, но и без того сэйва голкипер был одним из лучших в нашем составе. Посоперничать мог разве что Васин.
Торжество логики
В перерыве Черчесов сделал напрашивавшиеся замены: Дзагоев должен был попробовать повторить свой базельский выход, а Смольников – сыграть надёжнее и активнее Фернандеса, который сегодня был очень далёк от своего лучшего уровня игры. Правда, смены модели не последовал: Дзагоев расположился слева в атаке, примерно на позиции Полоза.
Оживление в игре, сон на стандартах
После перерыва игра, как и с Португалией на Кубке Конфедераций, должна была измениться. Аргентинцы предсказуемо ослабили хватку, при этом понимая, что с выманенным соперником им будет играть куда проще. Наши благодаря активности Дзагоева и Глушакова стали действовать впереди гораздо смелее и усилиями спартаковского капитана даже нанесли 2 удара. Для тех, кто любит припоминать журналистам давние высказывания оговорюсь сразу: когда пару месяцев назад мы беспрестанно критиковали Глушакова, он действительно был никаким. Сейчас Денис в порядке, что и показывал сегодня.
Аргентинцы также создавали моменты на пространстве, а также доминировали на стандартах. Причём безраздельно. К счастью, наши не допускали убойных ударов, но первое касание на угловых проигрывали всегда. Если на чемпионате мира собираемся пропускать ещё и со стандартов, а не только после непредсказуемых комбинаций быстрых и техничных соперников, то всё будет плохо.
С божьей и судейской помощью
Игра приобрела более встречный характер: во 2-м тайме Глушаков, появившийся Ерохин и компания не боялись идти в отбор на центральной линии или перед ней, что позволяло нашим выбегать в перспективные атаки. Увы, пока Кокорин делал передачи, на которых первыми оказывались соперники, Дзагоев передерживал мяч, Смолов не знал что делать, аргентинцам удалось проявить своё мастерство. Футбольный мессия, неожиданно отбегавший весь матч, благодаря своей гениальности, Павону и забывшему про флажок линейному судье вскрыл нашу оборону, а за Агуэро сыграл ещё и рикошет.
Обидно, но по делу. Россия могла свести первый матч в «Лужниках» вничью, как это делали многие соперники слабенькой ныне Аргентины по отбору, но, возможно, это был бы самообман. По большому счёту, нам не удалось нейтрализовать гостей, а они сыграли явно не на максимуме. Ничья могла бы предать уверенности на будущее, который, судя по первому тайму, нашим по-прежнему не хватает. Но Аргентина в любом случае наиграла бы на гол. Проблема в том, что нам по-прежнему нечем в этом плане отвечать.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 72), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Алексей Миранчук, 84), Смолов
Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес, 60), Сальвио (Павон, 80), Перес (Банега, 90+1), Ди Мария (Перотти, 76), Агуэро (Дибала, 88), Месси
Роман Гуськов, Rusfootball.info
5-2-что?
На предыдущем сборе Черчесов пришёл к модели с двумя лучшими бомбардирами нашего чемпионата в старте и тремя полузащитниками, но с Аргентиной почему-то решил играть по-другому. Затея изначально казалась очень сомнительной, ибо мы оказывались в меньшинстве в центре поля. Мало дефицита класса, так ещё возникал и количественный.
В первой части тайма Глушаков с Кузяевым справлялись более-менее никак: Месси мог беспрепятственно получить мяч перед нашей штрафной. Три нападающих были заметны только на старте, когда наши поджимали аргентинцев возле их штрафной вплоть до вратаря. Увы, такие ситуации всё равно заканчивались откатом наших на свою половину, а минуты после 15-й россияне просто сели.
Мяч вперёд никак не доставлялся, поэтому нахождение Полоза, Кокорина и Смолова одновременно на поле было бессмысленным и лишало команду человека в центральной зоне, который придал бы компактности и стал бы дополнительным адресатом для перехода в атаку. Он у нас отсутствовал.
Продержались
Результат 1-го тайма мог порадовать, в отличие от его содержания (из положительного можно было вспомнить только 2 отбора Глушакова у Месси, о которых он будет рассказывать внукам). Сборная России не пропустила, но от Аргентины в южноамериканском отборе не пропускал много кто. Команда Сампаоли играла медленно, а моменты, создаваемые Месси, как обычно не использовались. Вспомнить хотя бы выход Ди Марии почти 1 на 1 после передачи Лео.
В том эпизоде здорово сыграл Игорь Акинфеев, но по-настоящему блестяще он проявил себя в конце тайма после удара Агуэро. Константин Выборнов не понимал, как Акинфеев может выдавать такие сэйвы постоянно, но на самом деле за такими ударами Игорь обычно даже не прыгает. То, что он сделал, было действительно потрясающе, но и без того сэйва голкипер был одним из лучших в нашем составе. Посоперничать мог разве что Васин.
Торжество логики
В перерыве Черчесов сделал напрашивавшиеся замены: Дзагоев должен был попробовать повторить свой базельский выход, а Смольников – сыграть надёжнее и активнее Фернандеса, который сегодня был очень далёк от своего лучшего уровня игры. Правда, смены модели не последовал: Дзагоев расположился слева в атаке, примерно на позиции Полоза.
Оживление в игре, сон на стандартах
После перерыва игра, как и с Португалией на Кубке Конфедераций, должна была измениться. Аргентинцы предсказуемо ослабили хватку, при этом понимая, что с выманенным соперником им будет играть куда проще. Наши благодаря активности Дзагоева и Глушакова стали действовать впереди гораздо смелее и усилиями спартаковского капитана даже нанесли 2 удара. Для тех, кто любит припоминать журналистам давние высказывания оговорюсь сразу: когда пару месяцев назад мы беспрестанно критиковали Глушакова, он действительно был никаким. Сейчас Денис в порядке, что и показывал сегодня.
Аргентинцы также создавали моменты на пространстве, а также доминировали на стандартах. Причём безраздельно. К счастью, наши не допускали убойных ударов, но первое касание на угловых проигрывали всегда. Если на чемпионате мира собираемся пропускать ещё и со стандартов, а не только после непредсказуемых комбинаций быстрых и техничных соперников, то всё будет плохо.
С божьей и судейской помощью
Игра приобрела более встречный характер: во 2-м тайме Глушаков, появившийся Ерохин и компания не боялись идти в отбор на центральной линии или перед ней, что позволяло нашим выбегать в перспективные атаки. Увы, пока Кокорин делал передачи, на которых первыми оказывались соперники, Дзагоев передерживал мяч, Смолов не знал что делать, аргентинцам удалось проявить своё мастерство. Футбольный мессия, неожиданно отбегавший весь матч, благодаря своей гениальности, Павону и забывшему про флажок линейному судье вскрыл нашу оборону, а за Агуэро сыграл ещё и рикошет.
Обидно, но по делу. Россия могла свести первый матч в «Лужниках» вничью, как это делали многие соперники слабенькой ныне Аргентины по отбору, но, возможно, это был бы самообман. По большому счёту, нам не удалось нейтрализовать гостей, а они сыграли явно не на максимуме. Ничья могла бы предать уверенности на будущее, который, судя по первому тайму, нашим по-прежнему не хватает. Но Аргентина в любом случае наиграла бы на гол. Проблема в том, что нам по-прежнему нечем в этом плане отвечать.
Товарищеский матч
Россия - Аргентина 0:1
Гол: Агуэро, 87
Россия - Аргентина 0:1
Гол: Агуэро, 87
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Глушаков, Кузяев (Ерохин, 72), Рауш (Заболотный, 88), Фернандес (Смольников, 46), Полоз (Дзагоев, 46), Кокорин (Алексей Миранчук, 84), Смолов
Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо (Гомес, 60), Сальвио (Павон, 80), Перес (Банега, 90+1), Ди Мария (Перотти, 76), Агуэро (Дибала, 88), Месси
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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