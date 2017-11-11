Евгений Кафельников: у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1)."Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе", — написал Кафельников в своём "твиттере".