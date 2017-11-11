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Евгений Кафельников: у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе

Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1).

"Можете себя сколько угодно успокаивать, но у Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе", — написал Кафельников в своём "твиттере".
Теги: Сбор
Сегодня, 18:39
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6
(4)
№6 Написал: челсик Россия (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
согласен на все 100
Регистрация: 16.06.2015
№5 Написал: Br.Li (Сегодня, 18:59) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: molot327
У Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе
Но при этот Россия для нас не перестанет быть Россией.

Какие пидaры тебе минусы поставили?
Регистрация: 21.08.2014
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
У Ямайки в бобслее больше шансов, чем у России в футболе
Но при этот Россия для нас не перестанет быть Россией.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
наши шансы - это дело десятое
но сейчас вопрос в другом...прекращайте пить, товарищ Кафельников
Вы были шикарным теннисистом и долгое время молчали на тему футбола
а вот сейчас....реально очень много пьяных заявлений в вашем твиттере (я хоть там и не сижу, но часто ваши посты в инете маячат)



Да не был он шикарным теннисистом. Так. Пыжился некоторое время.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:42) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
наши шансы - это дело десятое
но сейчас вопрос в другом...прекращайте пить, товарищ Кафельников
Вы были шикарным теннисистом и долгое время молчали на тему футбола
а вот сейчас....реально очень много пьяных заявлений в вашем твиттере (я хоть там и не сижу, но часто ваши посты в инете маячат)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:40) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Козел!
Регистрация: 23.08.2016
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