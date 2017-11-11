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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Аргентина.
"Даём пространство. Месси дали пространство, он выложил — и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка — и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать! Лучший игрок мира Месси, Агуэро, Ди Мария… Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило.
С тревогой смотрю на матч с испанцами. Испания — команда, которая любит доминировать, владеть инициативой. Хорошо, что этот матч — перед Испанией. Стиль у команд похожий. Техничный, убаюкивающий, потом передача — и гол. Но в целом это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании, что приехали в Россию", - сказал Мутко.
Rusfootball.info
"Даём пространство. Месси дали пространство, он выложил — и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка — и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать! Лучший игрок мира Месси, Агуэро, Ди Мария… Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило.
С тревогой смотрю на матч с испанцами. Испания — команда, которая любит доминировать, владеть инициативой. Хорошо, что этот матч — перед Испанией. Стиль у команд похожий. Техничный, убаюкивающий, потом передача — и гол. Но в целом это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании, что приехали в Россию", - сказал Мутко.
Rusfootball.info
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