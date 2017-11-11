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Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия — Аргентина.

"Даём пространство. Месси дали пространство, он выложил — и забили. Немножко робко играли в первом тайме. Но в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного. Но вот одна ошибка — и гол. Класс команды сказывается. Для наших парней это большое испытание. Большая честь сыграть с такой командой. Что там сравнивать! Лучший игрок мира Месси, Агуэро, Ди Мария… Люди играют на мировом уровне. Здорово, что мы посмотрели. Не сказать, что мы много проиграли. Может, смелости не хватило.

С тревогой смотрю на матч с испанцами. Испания — команда, которая любит доминировать, владеть инициативой. Хорошо, что этот матч — перед Испанией. Стиль у команд похожий. Техничный, убаюкивающий, потом передача — и гол. Но в целом это подготовка к чемпионату мира. Мы видим, какого уровня у нас игроки, как справляются. Благодарен Аргентине и Испании, что приехали в Россию", - сказал Мутко.

Rusfootball.info
Теги: Мутко Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 18:41
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(1)
№8 Написал: челсик Россия (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
0-1 проплачен
Регистрация: 16.06.2015
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:08) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аргентина играла в пол ноги, если надо было забить нам 4-5 латиносы бы справились . Мы заплатили им бешенные деньги не для того чтобы они же нас и унижали. Сборная у нас конечно очень слабая, но ведь это евро 2016 наглядно показал и КК, наивно ждать что то хорошего на ЧМ
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Собчак не хватает Мудко!!
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 18:48) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«МЮ»
мда Виталя,зря ты свой хлеб ешь,Аргентина с полудублем, вообще в пол ноги играла и нехотя так обыграла нашу сборную,автобус можно оправдать когда есть результат,а тут...
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: попа жопа (Сегодня, 18:48) #
  • -3
  •  (3)

тем не менее 0-1 а это победа и 3 очка -если не товарняк laughing
Регистрация: 21.10.2017
№3 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Мутко, ты такой мутко. Вот что с таким президентом можно ожидать. Скажи ещё раз- мы не футбольная страна.
Регистрация: 15.03.2012
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 18:45) #
  • +3
  •  (5)
online

ничего не дали создать особенного.

и сами, главное, ничего не смогли сделать


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:43) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
даже читать его не стану
по заголовку - Акинфеев минимум 2 раза вытащил - и это ничего особенного???? особенно с Агуэро


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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