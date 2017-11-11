Станислав Черчесов: в 1-м тайме нам не удавалось выйти в атаку после отбора

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своей команды в матче с Аргентиной (0:1).– Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом и инициативой. В какой-то степени мы грамотно тактически сыграли в обороне. Единственное – в 1-м тайме нам не удавалось после отбора мяча выходить в атаку. Были частые потери. Игру надо спокойно посмотреть, чтобы понять причины.Соперник был сильнее нас. Ваши коллеги сказали, что мяч был забит из «вне игры», но на гол соперник точно наиграл. Такие можно и 0:0 сыграть, и 1:0 выиграть. Впереди сложные матчи, нужно научиться терпеть и выигрывать такие игры, - цитирует Черчесова корреспондент