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Станислав Черчесов: в 1-м тайме нам не удавалось выйти в атаку после отбора

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру своей команды в матче с Аргентиной (0:1).

– Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом и инициативой. В какой-то степени мы грамотно тактически сыграли в обороне. Единственное – в 1-м тайме нам не удавалось после отбора мяча выходить в атаку. Были частые потери. Игру надо спокойно посмотреть, чтобы понять причины.

Соперник был сильнее нас. Ваши коллеги сказали, что мяч был забит из «вне игры», но на гол соперник точно наиграл. Такие можно и 0:0 сыграть, и 1:0 выиграть. Впереди сложные матчи, нужно научиться терпеть и выигрывать такие игры, - цитирует Черчесова корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Черчесов Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 18:49
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№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Локомотив»
с оглашусь с alexpyat,
или план на игру " сыграем абы как. лишь бы не проиграть. пусть будет 0:0" или состав не под план на игру. и то и другое - Черчесов матч провалил.
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стас, извини но ты реально слаб
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
С.Черчесов:Игру надо спокойно посмотреть, чтобы понять причины.
rage rage rage До чемпионата мира осталось полгода, а у тебя все одна отговорка после каждого матча- "надо спокойно посмотреть игру,чтобы понять причины". Может хватит корчить из себя целку после семи абортов,ссылаясь на гнилые отмазы?
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:07) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Попробуем проанализировать:
В какой-то степени мы грамотно тактически сыграли в обороне.

Только в той степени, что Аргентина играла в пол ноги
Единственное – в 1-м тайме нам не удавалось после отбора мяча выходить в атаку.
Черчесов смотрел только первый тайм? У нас и во втором было не многим лучше - в атаку действительно выходили, а не выбегали.
Игру надо спокойно посмотреть, чтобы понять причины.
Уже который год тренером сборной, осталось пол года до ЧМ, а все еще не видит причин... Каждый раз наша сборная играет в две группы игроков - разрушители и нападающие, а между ними именно Черчесов вечно забывает найти связующих. Сегодня Смолов-Кокорин-Полоз вполне могли проявить себя в атке, но если бы под ними изначально играл тот же Миранчук в паре с Кузяевым. По факту кинул одного Кузяева организовывать атаки, будто играли со сборной Урюпинска... Пройти таких профи как Маскерано можно, но не в одного молодого неопытного игрока
нужно научиться терпеть и выигрывать такие игры
Не помешало бы научиться не терпеть, а навязывать. В сборной есть игроки, которые могут - в своих клубах с нормальными тренерами они это умеют. А тут сам тренер явно в раздевалке сидит и чешет лысую репу - епте Аргентина! Че делать? Давайте попробуем ничего не делать? Вдруг на 0-0 прокатит?
Регистрация: 23.03.2016
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