Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Кокорин: разница в классе была видна, все-таки это Аргентина

Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал поражение от Аргентины в товарищеском матче (0:1).

- Большая разница в классе у нашей команды с Аргентиной?

- Согласен с тем, что разница в классе была видна, все- таки это Аргентина. Понятно, что нам, игрокам атаки, тоже нравится, когда команда играет вперед, но тактику выбирает тренер. Обидно, что мы пропустили за пять минут до конца игры, все-таки если бы было время, были бы возможности отыграться.

- Игра Месси удивила?

- Месси всегда так играет, ходит по полю, а потом делает результат, ничего удивительного. С Краневиттером даже не успели перекинуться парой слов, все мысли были об игре".

Rusfootball.info
Теги: Кокорин Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 18:53
Напечатать
9
(1)
№9 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Химки»
Затрахали пля эти "финансисты",государство платит футболистам?Какое государство,где это государство находится.В России например государство футболистам не платит...а,так на счет кто больше получает кто меньше зависит от многих факторов;а,так среди бюджетников напр.Учитель в Москве получает больше,чем учитель имея столько же часов работы ,но где то в провинции ..
а, футбольные клубы сегодня в основном частный сектор.ну если на бумаге есть не частные клубы,то эти клубы если не могут привлечь спонсоров,то только на гос.средства и месяц не протянут свое существование,не говоря о тех зарплатах,как вы это называете и о чем постоянно п1здите
,которые получают те футболисты кого вы имеете виду.Не один владелец или владельцы клуба не будут платит футболисту,своему работнику денег в ущерб своей кассы,своего кармана,раз платят,значит этот футболист скажем так своей игрой пополняет кассу клуба.
Футбол это игра ,но не просто игра.Это спорт ,но не просто спорт.Это страсть.но не просто страсть..это бизнес.это деньги.Если в футболе вы знаете хоть что то :слова пас,гол.. фамилию футболистов.То деньги в футболе ,бизнес для вас это темный,темный лес..а,колхоз,совхоз типа тебя ,маргиналы конечно это не понимаете и вы смешные.очень смешные..
Регистрация: 17.03.2008
№8 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Увы даже с не сильно мативированой сборной Аргентины мы рядом не стояли, когда мы проигрывали уже 1-0, показали Кокорина сидит ржет на скамейки, зачем ему переживать за результат, а Глушаков между таймами меняется футболками с Месси, правильно комментаторы сказали такого еще не было, потому что ни кому не придет в голову это пока матч не закончен, наши и тут отличились, и в первом тайме вообще сложилось впечатление наши бегают за Месси за автографом, а про футбол забыли, без претензий тока Акинфеев и Рауш, и как пишут здесь что Аргентина была у себя пятой вы хоть футболом интересуетесь? Аргентина 3я в отборе, о силе их отбора говорит то что Чили не вышла на ЧМ, а за Аргентину говорит то что они финалисты ЧМ14 и двух кубков южной америки
Регистрация: 5.08.2010
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
А кто мешает вам играть как аргентинцы ?
Почему последний кто играл в европе( и то недолго ) это был аршавин.. А павлюченко, жирков, погребняк тупо отбыапли номер. Про нова вообще молчу

Странный вопрос. Ты перейдешь из лукойла в BP, если в лукойле платят больше?

Цитата: gya456
Увы, разница в классе катастрофическая и это при том, что Аргентина еле прошла на ЧМ из зоны Южной Америки, т.е. это пятая команда своей группы и такое преимущество...Ещё и такая, как и раньше при других тренерах, трусливая игра, не знаю на что с такой командой и тренером можно расчитывать на мундиале.

Прям пятая? Не третья ли?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Увы, разница в классе катастрофическая и это при том, что Аргентина еле прошла на ЧМ из зоны Южной Америки, т.е. это пятая команда своей группы и такое преимущество...Ещё и такая, как и раньше при других тренерах, трусливая игра, не знаю на что с такой командой и тренером можно расчитывать на мундиале.


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Разница в классе видна. А вот по деньгам только некоторые из аргентинцев получают больше вас. В этом и есть разница,улавливаете?

Не беспокойся сейчас лимит ужесточат и наши уж точно по ЗП перебьют всех Аргентинцев
Регистрация: 22.08.2007
№4 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Разница в классе видна. А вот по деньгам только некоторые из аргентинцев получают больше вас. В этом и есть разница,улавливаете?

Это вопрос не к Кокорину, а тому кто платит, любой согласился бы получать больше без обязательств и повышения кпд.

Цитата: SHIGA
А кто мешает вам играть как аргентинцы ?
Почему последний кто играл в европе( и то недолго ) это был аршавин.. А павлюченко, жирков, погребняк тупо отбыапли номер. Про нова вообще молчу

Опять же вопрос к гос-ву, зачем уезжать когда тут платят больше, а играть нужно меньше? Амбиции к 25 годам у единиц остаются.
Регистрация: 7.06.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:04) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А кто мешает вам играть как аргентинцы ?
Почему последний кто играл в европе( и то недолго ) это был аршавин.. А павлюченко, жирков, погребняк тупо отбыапли номер. Про нова вообще молчу
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: N-52 (Сегодня, 19:03) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Известно, что порядок бьет класс. Только вот организатор в сборной никакой. А, у Виталика в башке... (сами знаете, что). Поэтому, он этого не понимает.
Регистрация: 13.08.2012
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:58) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Разница в классе видна. А вот по деньгам только некоторые из аргентинцев получают больше вас. В этом и есть разница,улавливаете?
Регистрация: 20.03.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.