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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: разница в классе была видна, все-таки это Аргентина
Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал поражение от Аргентины в товарищеском матче (0:1).
- Большая разница в классе у нашей команды с Аргентиной?
- Согласен с тем, что разница в классе была видна, все- таки это Аргентина. Понятно, что нам, игрокам атаки, тоже нравится, когда команда играет вперед, но тактику выбирает тренер. Обидно, что мы пропустили за пять минут до конца игры, все-таки если бы было время, были бы возможности отыграться.
- Игра Месси удивила?
- Месси всегда так играет, ходит по полю, а потом делает результат, ничего удивительного. С Краневиттером даже не успели перекинуться парой слов, все мысли были об игре".
Rusfootball.info
- Большая разница в классе у нашей команды с Аргентиной?
- Согласен с тем, что разница в классе была видна, все- таки это Аргентина. Понятно, что нам, игрокам атаки, тоже нравится, когда команда играет вперед, но тактику выбирает тренер. Обидно, что мы пропустили за пять минут до конца игры, все-таки если бы было время, были бы возможности отыграться.
- Игра Месси удивила?
- Месси всегда так играет, ходит по полю, а потом делает результат, ничего удивительного. С Краневиттером даже не успели перекинуться парой слов, все мысли были об игре".
Rusfootball.info
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