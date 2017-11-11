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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: только играя с топ-соперниками, мы можем выйти на новый уровень
Главный тренер сборной России рассказал о пользе игр с топ-соперниками после поражения от Аргентины (0:1).
– Бросилось в глаза, насколько медленно наши игроки принимают решения в атаке. Насколько это связано с темпом игры в РФПЛ.
– Мы каждый раз говорим, что в сборной надо переключаться. Только на поле ты начинаешь понимать, насколько всё быстрее. Не зря мы такие игры выбрали. Только в них мы можем понять, где мы. Если бы такие игры были каждую неделю, то решения принимались бы быстрее. С испанцами это нам поможет.
Определённый путь мы прошли с командами, которые не Аргентина. Сейчас у нас топ-соперники, они идут подряд. С условной Аргентиной можно сыграть через 5 месяцев и забыть, какие там скорости. Стараемся выстраивать всё в логическую цепь, хотя знаем, что могут быть снова условные 0:1, что может быть справедливая критика. Но только так мы можем выйти на другой уровень, - цитирует Черчесова Rusfootball.info.
– Бросилось в глаза, насколько медленно наши игроки принимают решения в атаке. Насколько это связано с темпом игры в РФПЛ.
– Мы каждый раз говорим, что в сборной надо переключаться. Только на поле ты начинаешь понимать, насколько всё быстрее. Не зря мы такие игры выбрали. Только в них мы можем понять, где мы. Если бы такие игры были каждую неделю, то решения принимались бы быстрее. С испанцами это нам поможет.
Определённый путь мы прошли с командами, которые не Аргентина. Сейчас у нас топ-соперники, они идут подряд. С условной Аргентиной можно сыграть через 5 месяцев и забыть, какие там скорости. Стараемся выстраивать всё в логическую цепь, хотя знаем, что могут быть снова условные 0:1, что может быть справедливая критика. Но только так мы можем выйти на другой уровень, - цитирует Черчесова Rusfootball.info.
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