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Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче.

"Мы сыграли хороший первый тайм. Мы больше владели мячом, контролировали ход матча. Второй тайм получился более ровным, потому что российские футболисты стали играть в высокий прессинг. Нам нужно продолжать работать и исправлять такие ошибки. Матч с Нигерией должен нам помочь в этом", - приводит слова Месси Rusfootball.info.
Теги: Месси Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 19:07
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