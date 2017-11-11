Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче."Мы сыграли хороший первый тайм. Мы больше владели мячом, контролировали ход матча. Второй тайм получился более ровным, потому что российские футболисты стали играть в высокий прессинг. Нам нужно продолжать работать и исправлять такие ошибки. Матч с Нигерией должен нам помочь в этом", - приводит слова Месси