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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче.
"Мы сыграли хороший первый тайм. Мы больше владели мячом, контролировали ход матча. Второй тайм получился более ровным, потому что российские футболисты стали играть в высокий прессинг. Нам нужно продолжать работать и исправлять такие ошибки. Матч с Нигерией должен нам помочь в этом", - приводит слова Месси Rusfootball.info.
"Мы сыграли хороший первый тайм. Мы больше владели мячом, контролировали ход матча. Второй тайм получился более ровным, потому что российские футболисты стали играть в высокий прессинг. Нам нужно продолжать работать и исправлять такие ошибки. Матч с Нигерией должен нам помочь в этом", - приводит слова Месси Rusfootball.info.
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