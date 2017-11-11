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Станислав Черчесов: нам нужно научиться выигрывать и такие матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Аргентиной (0:1) рассказал о проблемах сборной России в атаке и пользе товарищеских матчей с сильными соперниками, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом и инициативой. В какой-то степени мы грамотно тактически сыграли в обороне. Единственное – в 1-м тайме нам не удавалось после отбора мяча выходить в атаку. Были частые потери. Игру надо спокойно посмотреть, чтобы понять причины.

Соперник был сильнее нас. Ваши коллеги сказали, что мяч был забит из «вне игры», но на гол соперник точно наиграл. Такие можно и 0:0 сыграть, и 1:0 выиграть. Впереди сложные матчи, нужно научиться терпеть и выигрывать такие игры.

– Какая была идея в игре в 3 нападающих с Полозом и насколько её удалось реализовать?

– Полоз играл и с Ираном, помог выиграть, сбор провёл на хорошем уровне. Можно и с пятью нападающими играть, вопрос в том, как они будут взаимодействовать. Были неправильные открывания. Нужно спокойно посмотреть, тогда точно могу сказать. Мы и планировали, что он и Дзагоев сыграют по тайму, так как имеют много игровой практики в клубе.

В 1-м тайме мы были меньше в атаке. Не знаю, из-за того, что играл тот или иной игрок или нет. Какие-то нюансы нам удались, какие-то – нет, в том числе и Полозу.

– Какие ощущения от «Лужников»? Удобно ли на скамейке?

– На скамейке не знаю, я не сидел ни одной секунды. «Лужники» реально преобразились. Все новые стадионы великолепны. Не знаю, насколько комфортно зрителям добираться, это только болельщик может сказать. Если и логистика хорошая, значит всё вообще идеально. Болельщика слышно, он рядом, поле хорошее, так что никаких проблем нет. Единственное теперь – и начать чемпионат мира на этом стадионе, и закончить.

Я и футболистам сказал, что если мы хотим чего-то добиться такими соперниками... Объективно есть соперники, которые сильнее нас. Но как бы силён соперник ни был, нам надо всё равно научиться выигрывать.

– Испания сильнее Аргентины?

– Они разные, но нас ждёт такой же контроль мяча, который соперник предпочитает. К этому надо готовиться и более качественно играть. Если в обороне тоже надо какие-то нюансы добавлять, то в атаке... Испанцы так же стараются идти в отбор, как аргентинцы делали, мы это внимательно изучали. Не так мы правильно выходили, как хотелось, но тогда сразу вязалась игра. Это же нас ждёт в Питере.

– Игра с Испанией на 3-й день, большая ротация ожидается?

– Надо посмотреть, у кого что побаливает. Фернандес пожаловался на мышцу, проверим его завтра. У Глушакова удар. На 3-й день игра, посмотрим кто на что готов.

– Чем довольны?

– Недоволен поражением, это понятно. Доволен, что дисциплинировано играли. Жалко, что не дотерпели. Был «вне игры» или нет – уже детали. А вот индивидуальные действия и игра в атаке не получались.

– Готов ли Дзагоев сыграть с Испанией в старте, как оцените его игру сегодня?

– Понятно, что он набирает, что он игрок качественный. Ему надо играть, чтобы набирать форму. Есть недоготовность. Думаем, что эти 45 минут его вытолкнут. Пока он приносит не такую пользу как, может, это объективно, к этому спокойно надо относиться. В таких играх набирать форму нельзя, но так тоже бывает.

– Как будете менять игру в атаке против Испании? Что конкретно не получилось – у сборной ни одного момента сегодня?

– Не могу сейчас ответить, как будем менять игру. Мы плохо выходили из обороны, поэтому те зоны, которые у них были, мы плохо использовали, вот и всё. Было пару моментов со стандартов, у нас это достаточно хорошо отработано.

– Бросилось в глаза, насколько медленно наши игроки принимают решения в атаке. Насколько это связано с темпом игры в РФПЛ.

– Мы каждый раз говорим, что в сборной надо переключаться. Только на поле ты начинаешь понимать, насколько всё быстрее. Не зря мы такие игры выбрали. Только в них мы можем понять, где мы. Если бы такие игры были каждую неделю, то решения принимались бы быстрее. С испанцами это нам поможет.

Определённый путь мы прошли с командами, которые не Аргентина. Сейчас у нас топ-соперники, они идут подряд. С условной Аргентиной можно сыграть через 5 месяцев и забыть, какие там скорости. Стараемся выстраивать всё в логическую цепь, хотя знаем, что могут быть снова условные 0:1, что может быть справедливая критика. Но только так мы можем выйти на другой уровень.

– Как вам Константин Рауш?

– Я стараюсь отдельных игроков не выделять. Он свою партию сыграл. Сложности были, как и у других игроков. Поменял я его потому что хотел другую замену провести, но мы пропустили гол, и уже нельзя было убирать нападающего.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:12
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11
(2)
№11 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:02) #
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  •  (0)
online

Цитата: alexpyat

Сразу оба травмировались?

А как часто сразу обоих ставил Семин?Там основной Алексей! Я не хочу спорить с вами. Просто поймите, будет у нас т
ТОП тренер, результат не изменится. Дело не в тренере!!!
Регистрация: 21.08.2014
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Надо ходатайствовать перед ФИФА о переносе ЧМ на 2019 год..как раз научимся выигрывать такие матчи... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Br.Li
Цитата: alexpyat
Цитата: Br.Li
Цитата: Одиссей
Черчесов,вспомни как летели в Сочи бельгийцам и ты за 15 минут или от страха или от безнадеги выпустил Миранчука и он перевернул игру и вместо проигрыша добились ничьей. А вообще лучше уйди по состоянию здоровья - ну не тренер ты сборной.

А ты,"эксперт хренов", знаешь всю ситуауцию в команде? Может он не готов был отыграть весь матч? Так, что не пи.з.ди!!!

Вот и защитники Черчесова подтянулись... СТранно, но оба Миранчука в Локо без проблем играют каждый матч, перед матчем сборной никто не объявлял о проблемах, но играет один хрен Полоз

А на тренировке нельзя травмироваться? Или ты только красивую картинку привык смотреть на экране? Я об этом и сказал,а если кто не понял,

Сразу оба травмировались? Почему он в конце вышел тогда вполне себе свежий? Черчесов абсолютно нелогичен...
Регистрация: 23.03.2016
№8 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Главная проблема нашей сбродной-это неквалифицированный тренер уровня ФНЛ....
Регистрация: 27.07.2013
№7 Написал: Br.Li (Сегодня, 19:49) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: alexpyat
Цитата: Br.Li
Цитата: Одиссей
Черчесов,вспомни как летели в Сочи бельгийцам и ты за 15 минут или от страха или от безнадеги выпустил Миранчука и он перевернул игру и вместо проигрыша добились ничьей. А вообще лучше уйди по состоянию здоровья - ну не тренер ты сборной.

А ты,"эксперт хренов", знаешь всю ситуауцию в команде? Может он не готов был отыграть весь матч? Так, что не пи.з.ди!!!

Вот и защитники Черчесова подтянулись... СТранно, но оба Миранчука в Локо без проблем играют каждый матч, перед матчем сборной никто не объявлял о проблемах, но играет один хрен Полоз

А на тренировке нельзя травмироваться? Или ты только красивую картинку привык смотреть на экране? Я об этом и сказал,а если кто не понял,
Регистрация: 21.08.2014
№6 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Br.Li
Цитата: Одиссей
Черчесов,вспомни как летели в Сочи бельгийцам и ты за 15 минут или от страха или от безнадеги выпустил Миранчука и он перевернул игру и вместо проигрыша добились ничьей. А вообще лучше уйди по состоянию здоровья - ну не тренер ты сборной.

А ты,"эксперт хренов", знаешь всю ситуауцию в команде? Может он не готов был отыграть весь матч? Так, что не пи.з.ди!!!

Вот и защитники Черчесова подтянулись... СТранно, но оба Миранчука в Локо без проблем играют каждый матч, перед матчем сборной никто не объявлял о проблемах, но играет один хрен Полоз
Регистрация: 23.03.2016
№5 Написал: Br.Li (Сегодня, 19:40) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Одиссей
Черчесов,вспомни как летели в Сочи бельгийцам и ты за 15 минут или от страха или от безнадеги выпустил Миранчука и он перевернул игру и вместо проигрыша добились ничьей. А вообще лучше уйди по состоянию здоровья - ну не тренер ты сборной.

А ты,"эксперт хренов", знаешь всю ситуауцию в команде? Может он не готов был отыграть весь матч? Так что не пи.з.ди!!!
Регистрация: 21.08.2014
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Черчесов, ты полностью проиграл центр этого матча.

Кузяев только-только в сборной, опыта маловато - и это он должен был разгонять атаки в матче с Аргентиной? Глушаков как разрушитель тоже спорный выбор.Напомню, в опоре у Спартака - Фернандо. Глушаков же типичный, стандартный центр полузащитник, из зоны атаки обратно в свою зону перемещающийся с задержкой. представить его конструирующим атаку тоже не получается. Спартачи, можете минусовать, но это так. он и в Спартаке ни чистого опорника ни плэймейкера не играет. результат - атаки и контратаки не было.
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Черчесов,вспомни как летели в Сочи бельгийцам и ты за 15 минут или от страха или от безнадеги выпустил Миранчука и он перевернул игру и вместо проигрыша добились ничьей. А вообще лучше уйди по состоянию здоровья - ну не тренер ты сборной.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нам бы тренера еще хорошего ..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:19) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Но ты научить выигрывать точно уже не сможешь.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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