Станислав Черчесов: нам нужно научиться выигрывать и такие матчи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча с Аргентиной (0:1) рассказал о проблемах сборной России в атаке и пользе товарищеских матчей с сильными соперниками, передаёт корреспондент– Мы знали, что будет сложный матч, что в каких-то моментах мы не будем владеть мячом и инициативой. В какой-то степени мы грамотно тактически сыграли в обороне. Единственное – в 1-м тайме нам не удавалось после отбора мяча выходить в атаку. Были частые потери. Игру надо спокойно посмотреть, чтобы понять причины.Соперник был сильнее нас. Ваши коллеги сказали, что мяч был забит из «вне игры», но на гол соперник точно наиграл. Такие можно и 0:0 сыграть, и 1:0 выиграть. Впереди сложные матчи, нужно научиться терпеть и выигрывать такие игры.– Полоз играл и с Ираном, помог выиграть, сбор провёл на хорошем уровне. Можно и с пятью нападающими играть, вопрос в том, как они будут взаимодействовать. Были неправильные открывания. Нужно спокойно посмотреть, тогда точно могу сказать. Мы и планировали, что он и Дзагоев сыграют по тайму, так как имеют много игровой практики в клубе.В 1-м тайме мы были меньше в атаке. Не знаю, из-за того, что играл тот или иной игрок или нет. Какие-то нюансы нам удались, какие-то – нет, в том числе и Полозу.– На скамейке не знаю, я не сидел ни одной секунды. «Лужники» реально преобразились. Все новые стадионы великолепны. Не знаю, насколько комфортно зрителям добираться, это только болельщик может сказать. Если и логистика хорошая, значит всё вообще идеально. Болельщика слышно, он рядом, поле хорошее, так что никаких проблем нет. Единственное теперь – и начать чемпионат мира на этом стадионе, и закончить.Я и футболистам сказал, что если мы хотим чего-то добиться такими соперниками... Объективно есть соперники, которые сильнее нас. Но как бы силён соперник ни был, нам надо всё равно научиться выигрывать.– Они разные, но нас ждёт такой же контроль мяча, который соперник предпочитает. К этому надо готовиться и более качественно играть. Если в обороне тоже надо какие-то нюансы добавлять, то в атаке... Испанцы так же стараются идти в отбор, как аргентинцы делали, мы это внимательно изучали. Не так мы правильно выходили, как хотелось, но тогда сразу вязалась игра. Это же нас ждёт в Питере.– Надо посмотреть, у кого что побаливает. Фернандес пожаловался на мышцу, проверим его завтра. У Глушакова удар. На 3-й день игра, посмотрим кто на что готов.– Недоволен поражением, это понятно. Доволен, что дисциплинировано играли. Жалко, что не дотерпели. Был «вне игры» или нет – уже детали. А вот индивидуальные действия и игра в атаке не получались.– Понятно, что он набирает, что он игрок качественный. Ему надо играть, чтобы набирать форму. Есть недоготовность. Думаем, что эти 45 минут его вытолкнут. Пока он приносит не такую пользу как, может, это объективно, к этому спокойно надо относиться. В таких играх набирать форму нельзя, но так тоже бывает.– Не могу сейчас ответить, как будем менять игру. Мы плохо выходили из обороны, поэтому те зоны, которые у них были, мы плохо использовали, вот и всё. Было пару моментов со стандартов, у нас это достаточно хорошо отработано.– Мы каждый раз говорим, что в сборной надо переключаться. Только на поле ты начинаешь понимать, насколько всё быстрее. Не зря мы такие игры выбрали. Только в них мы можем понять, где мы. Если бы такие игры были каждую неделю, то решения принимались бы быстрее. С испанцами это нам поможет.Определённый путь мы прошли с командами, которые не Аргентина. Сейчас у нас топ-соперники, они идут подряд. С условной Аргентиной можно сыграть через 5 месяцев и забыть, какие там скорости. Стараемся выстраивать всё в логическую цепь, хотя знаем, что могут быть снова условные 0:1, что может быть справедливая критика. Но только так мы можем выйти на другой уровень.– Я стараюсь отдельных игроков не выделять. Он свою партию сыграл. Сложности были, как и у других игроков. Поменял я его потому что хотел другую замену провести, но мы пропустили гол, и уже нельзя было убирать нападающего.