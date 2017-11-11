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Дмитрий Булыкин: сыграть против топ-сборной и не стушеваться — очень достойно

Дмитрий Булыкин: сыграть против топ-сборной и не стушеваться — очень достойно Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры, выразив сожаление, что встреча не завершилась вничью.

- Было приятно смотреть на матч и полный стадион. Поле очень хорошее. На стадионе все смотрелось очень здорово. Но счет 0:0 был бы намного лучше. Конечно, Аргентина - топ-сборная, все футболисты высокого уровня. Были моменты, когда было видно, что они быстрее, чем игроки нашей команды. Но у нас молодые игроки бились, и наша сборная могла бы сыграть этот матч вничью, если бы не этот гол.

- Вселяет ли этот матч оптимизм перед товарищеской встречей с Испанией?

- Думаю, что специалисты, которые следят за сборной, не теряют оптимизма. Они верят в работу тренерского штаба, видят, что она ведется грамотно. И тут многое уже будет зависеть от тех футболистов, которые будут выходить на поле и выполнять установки тренера.

- Лидер сборной Аргентины Лионель Месси какое впечатление в «Лужниках» оставил?

- Месси есть Месси: лучший футболист мира. Может обыграть троих и даже четверых. Вот и сейчас были моменты, когда он показывал свое мастерство, свой уровень, но тем не менее не забил

- Из наших игроков кого выделите?

- Игоря Акинфеева, который вытащил пару «мертвых» моментов. Были хорошие подходы к воротам соперника у нашей команды. Трибуны вставали, когда по воротам бил Денис Глушаков. Но в принципе выделил бы всех. Сыграть против топ-сборной и не стушеваться — это очень достойно. Мне игра понравилась.

Шансы на хороший результат есть всегда. Просто сейчас мы не знаем, каких соперников получим на чемпионате мира. Но ничего — до жеребьевки остаются считанные дни. Мы будем знать, кто будет в нашей подгруппе. И после этого приблизительно станет понятно, на что способна наша команда. Сейчас нас ждет игра с Испанией. Сейчас наступает самый важный и волнительный момент для нашей сборной в этом году.
Теги: Сборная России Булыкин Сборная Аргентины
Сегодня, 21:46
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Были моменты, когда было видно, что они быстрее, чем игроки нашей команды.

Его явно где-то перекармливают... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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