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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Булыкин: сыграть против топ-сборной и не стушеваться — очень достойно
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры, выразив сожаление, что встреча не завершилась вничью.
- Было приятно смотреть на матч и полный стадион. Поле очень хорошее. На стадионе все смотрелось очень здорово. Но счет 0:0 был бы намного лучше. Конечно, Аргентина - топ-сборная, все футболисты высокого уровня. Были моменты, когда было видно, что они быстрее, чем игроки нашей команды. Но у нас молодые игроки бились, и наша сборная могла бы сыграть этот матч вничью, если бы не этот гол.
- Вселяет ли этот матч оптимизм перед товарищеской встречей с Испанией?
- Думаю, что специалисты, которые следят за сборной, не теряют оптимизма. Они верят в работу тренерского штаба, видят, что она ведется грамотно. И тут многое уже будет зависеть от тех футболистов, которые будут выходить на поле и выполнять установки тренера.
- Лидер сборной Аргентины Лионель Месси какое впечатление в «Лужниках» оставил?
- Месси есть Месси: лучший футболист мира. Может обыграть троих и даже четверых. Вот и сейчас были моменты, когда он показывал свое мастерство, свой уровень, но тем не менее не забил
- Из наших игроков кого выделите?
- Игоря Акинфеева, который вытащил пару «мертвых» моментов. Были хорошие подходы к воротам соперника у нашей команды. Трибуны вставали, когда по воротам бил Денис Глушаков. Но в принципе выделил бы всех. Сыграть против топ-сборной и не стушеваться — это очень достойно. Мне игра понравилась.
Шансы на хороший результат есть всегда. Просто сейчас мы не знаем, каких соперников получим на чемпионате мира. Но ничего — до жеребьевки остаются считанные дни. Мы будем знать, кто будет в нашей подгруппе. И после этого приблизительно станет понятно, на что способна наша команда. Сейчас нас ждет игра с Испанией. Сейчас наступает самый важный и волнительный момент для нашей сборной в этом году.
- Было приятно смотреть на матч и полный стадион. Поле очень хорошее. На стадионе все смотрелось очень здорово. Но счет 0:0 был бы намного лучше. Конечно, Аргентина - топ-сборная, все футболисты высокого уровня. Были моменты, когда было видно, что они быстрее, чем игроки нашей команды. Но у нас молодые игроки бились, и наша сборная могла бы сыграть этот матч вничью, если бы не этот гол.
- Вселяет ли этот матч оптимизм перед товарищеской встречей с Испанией?
- Думаю, что специалисты, которые следят за сборной, не теряют оптимизма. Они верят в работу тренерского штаба, видят, что она ведется грамотно. И тут многое уже будет зависеть от тех футболистов, которые будут выходить на поле и выполнять установки тренера.
- Лидер сборной Аргентины Лионель Месси какое впечатление в «Лужниках» оставил?
- Месси есть Месси: лучший футболист мира. Может обыграть троих и даже четверых. Вот и сейчас были моменты, когда он показывал свое мастерство, свой уровень, но тем не менее не забил
- Из наших игроков кого выделите?
- Игоря Акинфеева, который вытащил пару «мертвых» моментов. Были хорошие подходы к воротам соперника у нашей команды. Трибуны вставали, когда по воротам бил Денис Глушаков. Но в принципе выделил бы всех. Сыграть против топ-сборной и не стушеваться — это очень достойно. Мне игра понравилась.
Шансы на хороший результат есть всегда. Просто сейчас мы не знаем, каких соперников получим на чемпионате мира. Но ничего — до жеребьевки остаются считанные дни. Мы будем знать, кто будет в нашей подгруппе. И после этого приблизительно станет понятно, на что способна наша команда. Сейчас нас ждет игра с Испанией. Сейчас наступает самый важный и волнительный момент для нашей сборной в этом году.
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