Дмитрий Булыкин: сыграть против топ-сборной и не стушеваться — очень достойно

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился впечатлениями от игры, выразив сожаление, что встреча не завершилась вничью.- Было приятно смотреть на матч и полный стадион. Поле очень хорошее. На стадионе все смотрелось очень здорово. Но счет 0:0 был бы намного лучше. Конечно, Аргентина - топ-сборная, все футболисты высокого уровня. Были моменты, когда было видно, что они быстрее, чем игроки нашей команды. Но у нас молодые игроки бились, и наша сборная могла бы сыграть этот матч вничью, если бы не этот гол.- Думаю, что специалисты, которые следят за сборной, не теряют оптимизма. Они верят в работу тренерского штаба, видят, что она ведется грамотно. И тут многое уже будет зависеть от тех футболистов, которые будут выходить на поле и выполнять установки тренера.- Месси есть Месси: лучший футболист мира. Может обыграть троих и даже четверых. Вот и сейчас были моменты, когда он показывал свое мастерство, свой уровень, но тем не менее не забил- Игоря Акинфеева, который вытащил пару «мертвых» моментов. Были хорошие подходы к воротам соперника у нашей команды. Трибуны вставали, когда по воротам бил Денис Глушаков. Но в принципе выделил бы всех. Сыграть против топ-сборной и не стушеваться — это очень достойно. Мне игра понравилась.Шансы на хороший результат есть всегда. Просто сейчас мы не знаем, каких соперников получим на чемпионате мира. Но ничего — до жеребьевки остаются считанные дни. Мы будем знать, кто будет в нашей подгруппе. И после этого приблизительно станет понятно, на что способна наша команда. Сейчас нас ждет игра с Испанией. Сейчас наступает самый важный и волнительный момент для нашей сборной в этом году.