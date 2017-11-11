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Россия - Аргентина: фотоотчет матча

Сборная Аргентины сегодня в товарищеском матче в "Лужниках" одержала победу над Россией. Единственный гол за южноамериканцев забил Серхио Агуэро. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.































Rusfootball.info
Теги: Фото Сборная России
Сегодня, 22:07
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