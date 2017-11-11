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Пепе Рейна готов сыграть с Россией

Голкипер "Наполи" и сборной Италии Пепе Рейна восстановился от травмы и готов принять участие в товарищеских матчах с Коста-Рикой и Россией.

"У Рейны была проблема со спиной, но уже в четверг он тренировался с командой. Пепе готов играть", - сказал главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, которого цитирует Football Espana.
Теги: Рейна Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 22:53
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