Пепе Рейна готов сыграть с Россией

Голкипер "Наполи" и сборной Италии Пепе Рейна восстановился от травмы и готов принять участие в товарищеских матчах с Коста-Рикой и Россией."У Рейны была проблема со спиной, но уже в четверг он тренировался с командой. Пепе готов играть", - сказал главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги, которого цитирует Football Espana.