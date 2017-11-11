Вратарь "Манчестер Сити", выступающий на правах аренды за "Норвич", Ангус Ганн вызван в сборную Англии на товарищеский матч с Бразилией, сообщает пресс-служба "трёх львов".21-летний голкипер он заменит Джека Батленда, который на тренировке сломал палец. В пятницу Ганн сыграл за молодежную сборную Англии в матче против Украины (2:0).