Джанлуиджи Буффон: нужно верить в выход на чемпионат мира

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после поражения от Швеции в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018 отметил, что у "скуадры адзурры" ещё есть шансы на попадание на мундиаль."Да, мы проиграли, но у нас есть еще 90 минут, чтобы исправить эту сложную ситуацию. Первое правило международного футбола - не жалеть себя. Со шведами получилась очень сложная игра, судья работал в английском стиле, давая бороться. Надеемся, что в ответном матче такого уже не будет, и фолы будут фиксироваться. Нужно верить, иначе мы уже проиграли. Есть еще 90 минут, и мы хотим максимально использовать их. Я ожидаю, что те, кто придут на "Сан-Сиро", забудут о клубных цветах и все вместе будут болеть за Италию", - цитирует Буффона TMW.