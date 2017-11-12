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Испания разгромила Коста-Рику перед матчем с Россией

В Малаге состоялась товарищеская встреча национальных команд Испании и Коста-Рики.

Товарищеский матч

Испания - Коста-Рика 5:0

Голы: Альба, 6, Мората, 23, Сильва, 51, 56, Иньеста, 73

Испания: Аррисабалага, Пике (Бартра, 46), Рамос (Начо, 46), Арсальюс, Альба, Иско (Асенсио, 65), Иньеста (Альберто, 74), Бускетс (Сауль, 46), Алькантара, Сильва, Мората (Аспас, 46)

Коста-Рика: Карвахаль, Кальво, Дуарте (Гонсалес, 56), Овьедо (Матаррита, 66), Уостон (Гутьеррес, 63), Гамбоа, Боланьос (Уоллес, 60), Техеда, Венегас (Родригес, 75), Борхес, Уренья (Ортис, 56)

Предупреждения: Уостон, 62, Алькантара, 67
Теги: Сборная Испании
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