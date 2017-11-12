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Сборная России проводит восстановительную тренировку после матча с Аргентиной

Сборная России начала тренировку на базе в Новогорске, передает корреспондент Rusfootball.info.

Защитник Марио Фернандес, вратарь Игорь Акинфеев и форвард Александр Кокорин занимаются по индивидуальной программе.

Напомним, вчера в товарищеском матче на стадионе "Лужники" подопечные Станислава Черчесова с минимальным счетом уступили Аргентине. Победный гол забил Серхио Агуэро.

Теги: Сборная России
Сегодня, 11:11
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да уж ..... Шурупы с саморезами нужно под крутить, а то вчера сыпались.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: matroskin Чебоксары-МО (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
просто поржать на соккер.ру статья - «Вагабонди» и «швайне». Прозвища клубов РФПЛ для иностранцев


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"...но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней!!!"
Регистрация: 13.08.2009
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