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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Васин: Месси - человек с другой планеты, у него сумасшедший уровень игры (видео)
Защитник сборной России прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Аргентиной ( 0:1).
- Аргентина хорошо контролировала мяч. Знали, что будет непросто. Немного не дотерпели. Плюс была ошибка судьи в том, что не увидел офсайд. Думаю, всегда счет закономерный.
- От Месси ожидали большего?
- Месси - человек с другой планеты. Видно, что у него сумасшедший уровень игры. Не увидел ничего неожиданного в его действиях.
- Чувствовали что с ним нужно аккуратно играть?
- Могу сказать только за себя. Месси не давал нам послаблений.
- Аргентина - это сильнейшая команда , против которой вы играли?
- Думаю, что Аргентина, Бельгия, Португалия - команды одного уровня.
- Перед сегодняшней тренировкой Черчесов похвалил команду?
- Это останется внутри сборной.
- Если говорить о матче, то какую бы оценку себе поставили бы?
- Команда вчера проиграла. Думаю, сыграл на удовлетворительно''.
Rusfootball.info
- Аргентина хорошо контролировала мяч. Знали, что будет непросто. Немного не дотерпели. Плюс была ошибка судьи в том, что не увидел офсайд. Думаю, всегда счет закономерный.
- От Месси ожидали большего?
- Месси - человек с другой планеты. Видно, что у него сумасшедший уровень игры. Не увидел ничего неожиданного в его действиях.
- Чувствовали что с ним нужно аккуратно играть?
- Могу сказать только за себя. Месси не давал нам послаблений.
- Аргентина - это сильнейшая команда , против которой вы играли?
- Думаю, что Аргентина, Бельгия, Португалия - команды одного уровня.
- Перед сегодняшней тренировкой Черчесов похвалил команду?
- Это останется внутри сборной.
- Если говорить о матче, то какую бы оценку себе поставили бы?
- Команда вчера проиграла. Думаю, сыграл на удовлетворительно''.
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