Виктор Васин: Месси - человек с другой планеты, у него сумасшедший уровень игры (видео)

Защитник сборной России прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Аргентиной ( 0:1).- Аргентина хорошо контролировала мяч. Знали, что будет непросто. Немного не дотерпели. Плюс была ошибка судьи в том, что не увидел офсайд. Думаю, всегда счет закономерный.- Месси - человек с другой планеты. Видно, что у него сумасшедший уровень игры. Не увидел ничего неожиданного в его действиях.- Могу сказать только за себя. Месси не давал нам послаблений.- Думаю, что Аргентина, Бельгия, Португалия - команды одного уровня.- Это останется внутри сборной.- Команда вчера проиграла. Думаю, сыграл на удовлетворительно''.