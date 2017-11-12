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Виктор Васин: Месси - человек с другой планеты, у него сумасшедший уровень игры (видео)

Защитник сборной России прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с Аргентиной ( 0:1).



- Аргентина хорошо контролировала мяч. Знали, что будет непросто. Немного не дотерпели. Плюс была ошибка судьи в том, что не увидел офсайд. Думаю, всегда счет закономерный.

- От Месси ожидали большего?

- Месси - человек с другой планеты. Видно, что у него сумасшедший уровень игры. Не увидел ничего неожиданного в его действиях.

- Чувствовали что с ним нужно аккуратно играть?

- Могу сказать только за себя. Месси не давал нам послаблений.

- Аргентина - это сильнейшая команда , против которой вы играли?

- Думаю, что Аргентина, Бельгия, Португалия - команды одного уровня.

- Перед сегодняшней тренировкой Черчесов похвалил команду?

- Это останется внутри сборной.

- Если говорить о матче, то какую бы оценку себе поставили бы?

- Команда вчера проиграла. Думаю, сыграл на удовлетворительно''.

Rusfootball.info
Теги: Васин Сборная Аргентины Сборная России Rвидео
Сегодня, 12:45
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(1)
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 14:18) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
- Аргентина хорошо контролировала мяч.

Хорошо контролировать мяч, Васин, это ваша ежедневная работа. И если вы его не можете его контролировать, обрабатывать и посылать точно коллеге по этой работе то на три буквы вам платят такую зарплату? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Батька (Сегодня, 14:08) #
  • -2
  •  (2)

Тренероватся лучше надо это ко всем нашим относится !! Месси конечно талант от бога но такие атлеты и мастера своего счастья и своей игры как Роналдо доказали что без особого таланта трудолюбием можно стать суппер звездой !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: EMDM (Сегодня, 14:00) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Да хватит уже про космос! Пока вы будете так говорить, вы так и будете в *опе!
Регистрация: 24.04.2008
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Месси с той же самой планеты... С планеты Земля!
Просто он лучше многих (или много лучше!) других играет в футбол.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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