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"Крылья Советов" обыграли "Химки", "Авангард" и "Томь" забили по три мяча

Завершились матчи 23-го тура ФНЛ.

ФНЛ. 23 тур

"Авангард" Курск - "Томь" - 3:3

Голы: Аппаев, 13, Гурфов, 78, Коробов, 89 - Макурин, 24, Соболев, 70, Пулжич, 90+4


"Ротор-Волгоград" - "Тюмень" - 1:2

Голы: Столбовой, 15, Чудин, 37, Карпов, 85.


"Крылья Советов" - "Химки" - 2:0

Голы: Корниленко, 21, Самодин, 69
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 16:07
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