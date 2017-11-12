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В МВД Москвы объяснили проблемы с выходом болельщиков с арены "Лужники"

В ГУ МВД по Москве объяснили причины увеличения времени выхода болельщиков со стадиона "Лужники" после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1). Ими стали ремонтные работы на станции метро "Спортивная".

"Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе "Лужники" приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий. На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная" и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро "Воробьевы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.

Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей. Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка", - - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Москве.

Напомним, организация матча вызвала нарекания у болельщиков. Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

СЭ
Сегодня, 16:12
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№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Наши мусора могут испортить всё!. Даже то, что испортить невозможно. Дай менту 2 стальных шара и закрой в камеру, так он один проебёт, а второй разобьёт.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Korsar123 (Сегодня, 17:06) #
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  •  (0)
online

Ладно хоть никто не погиб в давке!!! Квадратный мутак бы нашел крайних в лице работников метрополитена... Эх, история ничему не учит(((
Регистрация: 10.06.2016
№4 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 16:48) #
  • +4
  •  (4)

Хотели как лучше, а получилось хуже некуда.
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:34) #
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  •  (2)

Привирают, конечно...
Если не ошибаюсь, при таких мероприятиях Воробьевы горы всегда закрыты на вход, независимо ни от каких бассейнов.
Да и ближайший вход на Спортивную закрывается (может не всегда, но частенько при таких мероприятиях), независимо ни от каких метрошных ремонтов...
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 16:20) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
нашли виновного....метрошники уки такие ментам работать мешают!ух кругом враги.. rage
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Знали, что будут такие проблемы и дали добро на проведение матча. Мы подопытные кролики.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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