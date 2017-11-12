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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В МВД Москвы объяснили проблемы с выходом болельщиков с арены "Лужники"
В ГУ МВД по Москве объяснили причины увеличения времени выхода болельщиков со стадиона "Лужники" после товарищеского матча между сборными России и Аргентины (0:1). Ими стали ремонтные работы на станции метро "Спортивная".
"Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе "Лужники" приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий. На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная" и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро "Воробьевы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.
Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей. Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка", - - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Москве.
Напомним, организация матча вызвала нарекания у болельщиков. Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".
СЭ
"Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе "Лужники" приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий. На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро "Спортивная" и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. Станция метро "Воробьевы горы" не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.
Необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун спортивного комплекса и их организованного прохода к остановкам общественного транспорта продиктованы соображениями безопасности посетителей. Указанные меры позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка", - - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Москве.
Напомним, организация матча вызвала нарекания у болельщиков. Часть зрителей долгое время не выпускали со стадиона, в то же время возле "Лужников" образовалось большое скопление людей. Болельщики жаловались, что им пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".
СЭ
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