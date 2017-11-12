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СМИ: Криштиану Роналду изменил своей беременной подруге

Форварда "Реала" Криштиану Роналду подозревают в измене своей беременной девушке Джорджине Родригес, передает The Sun.

Как сообщает издание, модель Наташа Родригес в реалити-шоу "Любовь на вершине" рассказала, что провела ночь с 32-летней звездой "Реала".

"Я знала, что у Роналду есть девушка, но мы все равно стали друзьями с доверительным отношением. Он приятный человек, мы долго переписывались, я отсылала ему свои видео. Было потрясающе встретиться с ним.

Та ночь была особенной. Когда я сказала, что иду на португальское шоу, он попросил меня не делать этого. Думаю, он использовал меня. Но я не сожалею ни о чем, потому что это было моей мечтой", - заявила модель.
Теги: Роналду
Сегодня, 16:37
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