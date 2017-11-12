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"Локомотив" напомнил о 13-летии второго чемпионства

Пресс-служба "Локомотива" напомнила о 13-летии с момента завоевания второго титула чемпионов России.

12 ноября 2004 года железнодорожники в Ярославле обыграли "Шинник" (2:0), завоевав последние, на данный момент, золотые медали. Голы в том матче забили Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.

Теги: Локомотив
Сегодня, 16:47
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№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Шинник»
ранее сраптак жил прошлым, потом питер всплакнул, теперь вы что ли?
Регистрация: 7.09.2015
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