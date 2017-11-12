"Локомотив" напомнил о 13-летии второго чемпионства

? 13 лет назад «Локомотив» во второй раз стал чемпионом России. Кадры, которые можно пересматривать бесконечно ??https://t.co/36VsO8maCv — ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 12, 2017

Пресс-служба "Локомотива" напомнила о 13-летии с момента завоевания второго титула чемпионов России.12 ноября 2004 года железнодорожники в Ярославле обыграли "Шинник" (2:0), завоевав последние, на данный момент, золотые медали. Голы в том матче забили Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев.