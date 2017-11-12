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"Кубань" дома уступила "Динамо" из Санкт-Петербурга

Петербургское "Динамо" на выезде обыграло краснодарскую "Кубань" в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ. 23 тур

"Кубань" - "Динамо" СПб - 0:1

Голы: Кулишев, 18

"Кубань": Дюпин, Клещенко (Гай, 37), Бугаев, Марков, Смирнов, Байрыев, Коновалов, Маляров, Завезен (Обухов, 70), Лобкарев (Нурисов, 75), Гогниев

"Динамо" СПб: Генералов, Житников, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев (Паско, 90+2), Власов (Рогов, 87), Цвейба, Сарамутин, Барсов (Маркосов, 90), Коротаев (Киреенко, 80)

Предупреждения: Маляров, 61, Марков, 67, Сарамутин, 82, Юрганов, 84, Нурисов, 90.
Теги: Кубань Динамо СПБ
Сегодня, 17:10
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