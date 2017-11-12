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Сергей Кривцов: Марлос на собрании команды пел нам "Постой, паровоз"

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о характере своего бразильского одноклубника Марлоса, который принял украинское гражданство.

"Недавно смотрел, как Марлос пытался петь Despacito. У нас было собрание команды, и он пел даже "Постой, паровоз" с его знанием русского. Я очень рад, что он выбрал Украину, он мне всегда нравился. По характеру человек он открытый и веселый, даже по менталитету не похож на бразильца.

Он шутит, что-то там спрашивает, очень коммуникабельный парень. По характеру он не похож на Исмаили, который тихий и не разговорчивый. Марлос общается со всеми, подшучивает и подтравливает.

Я смотрел его пресс-конференцию: он переживал сильно и поэтому так разговаривал. В раздевалке или на базе ему рот не закроешь, он уже знает выражения или пословицы", - передает слова Кривцова Tribuna.
Теги: Шахтер Марлос
Сегодня, 17:13
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