Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" интересуется Фредом из "Шахтера"

Хавбек донецкого "Шахтера" Фред привлек внимание "Манчестер Юнайтед", информирует Mirror.

Сообщается, что Жозе Моуринью видит в бразильце потенциальную замену Маруану Феллайни, который в январе может уйти в "Бешикташ".

Фредом также интересуются "Валенсия" и "Севилья", но сам 24-летний футболист предпочел бы перейти в "МЮ".
Теги: Фред Манчестер Юнайтед Шахтер
Сегодня, 17:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.