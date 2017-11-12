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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:59
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
17:32
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
15:36
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
10:05
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
"Манчестер Юнайтед" интересуется Фредом из "Шахтера"
Хавбек донецкого "Шахтера" Фред привлек внимание "Манчестер Юнайтед", информирует Mirror.
Сообщается, что Жозе Моуринью видит в бразильце потенциальную замену Маруану Феллайни, который в январе может уйти в "Бешикташ".
Фредом также интересуются "Валенсия" и "Севилья", но сам 24-летний футболист предпочел бы перейти в "МЮ".
Сообщается, что Жозе Моуринью видит в бразильце потенциальную замену Маруану Феллайни, который в январе может уйти в "Бешикташ".
Фредом также интересуются "Валенсия" и "Севилья", но сам 24-летний футболист предпочел бы перейти в "МЮ".
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