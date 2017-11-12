"Манчестер Юнайтед" интересуется Фредом из "Шахтера"

Хавбек донецкого "Шахтера" Фред привлек внимание "Манчестер Юнайтед", информирует Mirror.Сообщается, что Жозе Моуринью видит в бразильце потенциальную замену Маруану Феллайни, который в январе может уйти в "Бешикташ".Фредом также интересуются "Валенсия" и "Севилья", но сам 24-летний футболист предпочел бы перейти в "МЮ".