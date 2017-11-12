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Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления

После победы над "Химками" на вопросы корреспондента Rusfootball.info Ивана Долинина ответил защитник "Крыльев Советов" Жозе Надсон.

- Сегодня вы сыграли отлично и порадовали болельщиков. Какие у вас эмоции после этой победы?

- Да, очень важно было выиграть эту игру, потому что до нее мы временами играли не очень хорошо. Здорово, что мы сегодня сыграли так хорошо, но гораздо важнее, что мы при этом смогли победить.

- "Химки" сыграли в более атакующем стиле, чем приезжавшие до этого в Самару соперники. Для вас наверняка это стало приятным обстоятельством?

- Да-да, конечно! Лучше, когда соперник играет в атаку, поскольку у нас появляется больше пространства для ответного наступления. Очень сложно находить шансы для гола в игре против низко обороняющего соперника. Конечно, проще это сделать, когда идет открытая игра.

- Сегодня вы играли в центре обороны с Мийяловичем. С ним в паре вы играете редко. Было ли вам тяжелее из-за этого?

- Я чувствую, что у нас с ним отличное взаимодействие. У него хороший пас, он может прессинговать и оказывать давление на соперника. Мне с ним комфортно.

- Знали ли вы, что "Енисей" сегодня обыграл "Тамбов", и разница между ним и вами осталась прежней?

- Вы знаете, сейчас еще далеко не финиш. Пятиочковое отставание не является слишком большим. Сейчас у нас впереди две игры, в которых мы должны набирать 6 очков. К тому же впереди весенняя часть чемпионата, и сейчас еще не конец сезона.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Химки Надсон
Сегодня, 17:48
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