Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления

После победы над "Химками" на вопросы корреспондентаИвана Долинина ответил защитник "Крыльев Советов" Жозе Надсон.- Да, очень важно было выиграть эту игру, потому что до нее мы временами играли не очень хорошо. Здорово, что мы сегодня сыграли так хорошо, но гораздо важнее, что мы при этом смогли победить.- Да-да, конечно! Лучше, когда соперник играет в атаку, поскольку у нас появляется больше пространства для ответного наступления. Очень сложно находить шансы для гола в игре против низко обороняющего соперника. Конечно, проще это сделать, когда идет открытая игра.- Я чувствую, что у нас с ним отличное взаимодействие. У него хороший пас, он может прессинговать и оказывать давление на соперника. Мне с ним комфортно.- Вы знаете, сейчас еще далеко не финиш. Пятиочковое отставание не является слишком большим. Сейчас у нас впереди две игры, в которых мы должны набирать 6 очков. К тому же впереди весенняя часть чемпионата, и сейчас еще не конец сезона.Источник: