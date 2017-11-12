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СМИ: "Барселона" намерена подписать Коутиньо зимой, а Гризманна - летом

"Барселона" хочет сделать два приобретения в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает AS, в январе 2018 года каталонцы вновь попытается приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Летом же следующего года, сине-гранатовые ставят целью покупку форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, "Барселоне" не удалось подписать Коутиньо в минувшее трансферное окно. Отступные за Гризманна в конце сезона снизятся до 100 млн евро, и испанский гранд готов заплатить такую сумму.
Теги: Барселона
Сегодня, 17:55
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