СМИ: "Барселона" намерена подписать Коутиньо зимой, а Гризманна - летом

"Барселона" хочет сделать два приобретения в ближайшие трансферные окна.Как сообщает AS, в январе 2018 года каталонцы вновь попытается приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Летом же следующего года, сине-гранатовые ставят целью покупку форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.Напомним, "Барселоне" не удалось подписать Коутиньо в минувшее трансферное окно. Отступные за Гризманна в конце сезона снизятся до 100 млн евро, и испанский гранд готов заплатить такую сумму.