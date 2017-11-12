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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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17:59
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
17:32
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
15:36
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
10:05
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
Сегодня на матче 23-го тура ФНЛ "Крылья Советов" - "Химки" присутствовали 2 болельщика из Белоруссии, которые специально приехали в Самару, чтобы поддержать своего соотечественника Сергея Корниленко.
В интервью самарскому телеканалу "Губерния" они признались, что давно мечтали приехать на домашнюю игру "Крыльев Советов", потому что именно эта команда считается "самой белорусской" в России. Ранее за "самарцев" выступало много легионеров из Белоруссии, но сейчас эту страну на берегах Волги представляет только Сергей Корниленко. Нападающий "Крыльев" узнал о персональных поклонниках только после матча от местных журналистов и был очень рад их визиту. Тем не менее, несмотря на положительные эмоции от этой новости и от победы, ответить на вопросы журналистов автор победного гола в ворота "Химок" привычно отказался.
Rusfootball.info
В интервью самарскому телеканалу "Губерния" они признались, что давно мечтали приехать на домашнюю игру "Крыльев Советов", потому что именно эта команда считается "самой белорусской" в России. Ранее за "самарцев" выступало много легионеров из Белоруссии, но сейчас эту страну на берегах Волги представляет только Сергей Корниленко. Нападающий "Крыльев" узнал о персональных поклонниках только после матча от местных журналистов и был очень рад их визиту. Тем не менее, несмотря на положительные эмоции от этой новости и от победы, ответить на вопросы журналистов автор победного гола в ворота "Химок" привычно отказался.
Rusfootball.info
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