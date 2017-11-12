На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко

В интервью самарскому телеканалу "Губерния" они признались, что давно мечтали приехать на домашнюю игру "Крыльев Советов", потому что именно эта команда считается "самой белорусской" в России. Ранее за "самарцев" выступало много легионеров из Белоруссии, но сейчас эту страну на берегах Волги представляет только Сергей Корниленко. Нападающий "Крыльев" узнал о персональных поклонниках только после матча от местных журналистов и был очень рад их визиту. Тем не менее, несмотря на положительные эмоции от этой новости и от победы, ответить на вопросы журналистов автор победного гола в ворота "Химок" привычно отказался.