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Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией (видео)

Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на товарищеский матч против Испании. Игра состоится во вторник, 14 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи – в 21.45 мск.

Теги: Сборная России
Сегодня, 17:59
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Опять вылетели...
Регистрация: 2.08.2013
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