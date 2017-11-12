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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
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Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
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Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
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Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на игру с Испанией (видео)
Сборная России вылетела в Санкт-Петербург на товарищеский матч против Испании. Игра состоится во вторник, 14 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург". Начало встречи – в 21.45 мск.
Вылетаем в Санкт-Петербург! pic.twitter.com/oZOEznuDks— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2017
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