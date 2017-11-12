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"Балтика" разгромила вторую команду "Спартака"

"Балтика" дома забила шесть мячей в ворота "Спартака-2" в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ. 23 тур

"Балтика" - "Спартак-2" - 5:0

Гол: Скопинцев, 6 (пен.), 55, Крючков, 21, Себаи, 24, Кобялко, 88, Шевчук, 90+2

"Балтика": Помазан, Каленкович (Почивалин, 24), Крючков, Логашов, Джалилов, Свежов, Чуперка, Шешуков (Дмитриев, 46), Скопинцев, Касьян (Шевчук, 61), Себаи (Кобялко, 59)

"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Хомуха, Красильниченко, Щербаков, Полубояринов, Цыганков, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Давыдов.
Теги: Балтика Спартак-2
Сегодня, 18:21
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