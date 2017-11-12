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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:59
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
17:32
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
15:36
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
10:05
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
"Балтика" разгромила вторую команду "Спартака"
"Балтика" дома забила шесть мячей в ворота "Спартака-2" в матче 23-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ. 23 тур
"Балтика" - "Спартак-2" - 5:0
Гол: Скопинцев, 6 (пен.), 55, Крючков, 21, Себаи, 24, Кобялко, 88, Шевчук, 90+2
"Балтика": Помазан, Каленкович (Почивалин, 24), Крючков, Логашов, Джалилов, Свежов, Чуперка, Шешуков (Дмитриев, 46), Скопинцев, Касьян (Шевчук, 61), Себаи (Кобялко, 59)
"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Хомуха, Красильниченко, Щербаков, Полубояринов, Цыганков, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Давыдов.
ФНЛ. 23 тур
"Балтика" - "Спартак-2" - 5:0
Гол: Скопинцев, 6 (пен.), 55, Крючков, 21, Себаи, 24, Кобялко, 88, Шевчук, 90+2
"Балтика": Помазан, Каленкович (Почивалин, 24), Крючков, Логашов, Джалилов, Свежов, Чуперка, Шешуков (Дмитриев, 46), Скопинцев, Касьян (Шевчук, 61), Себаи (Кобялко, 59)
"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Хомуха, Красильниченко, Щербаков, Полубояринов, Цыганков, Пантелеев, Самсонов, Ломовицкий, Давыдов.
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