Андрей Тихонов: понимаем, что наше руководство живёт строительством стадиона к ЧМ

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов остался доволен игрой своей команды в матче 23-го тура ФНЛ с «Химками» (2:0) и прокомментировал встречу с недавно назначенным врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Игра сегодня получилась. Процентов 70 мы играли неплохо. Не получилось забить много. Очень моменты, подходы, удары, но то вратарь отобьёт, то мимо пролетит. Но хорошо, что есть моменты. Игра, думаю, сегодня смотрелась и с трибуны. Ребята некоторые начинают понимать определённые требования, игру, которую мы хотим привить. Но это местами.Хотя целостной игры нет даже у сборной России. Кого угодно взять – «Зенит», «Краснодар» провалился в каких-то моментах. Но команда должна иметь свой почерк. Команда играет так, как позволяет ей соперник. Мы сегодня играли так, как позволяли «Химки».– Надо понимать, что происходит в команде. В прошлом году «Химки» очень здорово выглядели, но продали часть своих лидеров. В 1-м круге команда выглядела хорошо. Я был очень рад, что мы выиграли там 2:0, потому что не всем удавалось. Именно после нашей игры у них началась полоса поражений, а до этого они выглядели хорошо.– Футбол состоит из ошибок. В каких-то моментах мы немножко провалились, но это будет нас учить. Мы будем смотреть и исправлять эти ошибки. Конечно, при счёте 2:0 мы не должны допускать моменты у своих ворот, но они хотели отыграться, бежали вперёд, играли здорово, поэтому это заслуга «Химок».– Нужно играть в футбол. Нужно было в 1-м тайме забивать 3-4 мяча, чтобы не обращать внимания на эту руку. Мы с 5, 10 метров бьём – это реально нужно забивать. Я всегда говорю ребятам, что первая лига – очень тяжёлая, все будут играть до конца. Забьёте 2-3 – команда останавливается. Очень специфическая лига. Многое зависит от голов. Есть моменты – забивайте. Поэтому я очень радовался второму голу. У нас было много подходов, розыгрышей и в штрафной, и возле неё, но не могли забить.– Да, Женя сегодня выглядел очень хорошо сегодня, как и многие сегодня. Тот же Чочиев, но он приводящую тянет, поэтому заменили его в перерыве. Хотя обычно я никого не отмечаю. Ребята сегодня молодцы, даже Самодин, который пропустил большое количество игр вышел, забил и принёс пользу, уж не говорю об остальных.– Когда контролируется мяч и в обороне стоят 7-8 игроков перед тобой, очень тяжело найти момент для удара. Можно бить в соперника. Футболисты пытались, но не успевали пробить. Со стороны смотришь – бей и всё уже, но они отдавали вправо, значит не были уверены, что перед ними ворота открыты. Нужно пересматривать игру и тогда можно будет говорить.– Через полгода чемпионат мира. Все прекрасно понимаем, что наше руководство живёт строительством стадиона, инфраструктуры. Когда вам первое лицо государства говорит, что вот это нужно сделать, потому что не доделано, всё направление идёт на стадион. Мы здорово пообщались, высказали свои мнения по двум моментам, которые нужны были. О чём-то договорились, о чём-то ещё будем разговаривать. Я не могу вам конкретно говорить, о чём шёл разговор. Но то, что мы хорошо поговорили и о чём-то договорились – это так.