Андрей Талалаев вступил в перепалку с прессой, двое журналистов покинули зал (видео)

Наставник “Тамбова” Андрей Талалаев после матча 23-го тура первенства ФНЛ с "Енисеем" (0:2) вступил в перепалку с журналистами.- Понравилась игра вам?, - поинтересовался Талалаев.- Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.- Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил, понравилась ли вам игра.- У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.- Вы меня воспитывать будете?После этого два красноярских спортивных журналиста покинули зал пресс-конференций.