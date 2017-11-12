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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
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Андрей Талалаев вступил в перепалку с прессой, двое журналистов покинули зал (видео)
Наставник “Тамбова” Андрей Талалаев после матча 23-го тура первенства ФНЛ с "Енисеем" (0:2) вступил в перепалку с журналистами.
- Понравилась игра вам?, - поинтересовался Талалаев.
- Нашей команды, - ответил один из журналистов.
- Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.
- Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?
- Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил, понравилась ли вам игра.
- Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопросы, - вступил в дискуссию пресс-атташе.
- У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.
- Вы ведете себя отвратительно, - голос из зала.
- Вы меня воспитывать будете?
После этого два красноярских спортивных журналиста покинули зал пресс-конференций.
- Понравилась игра вам?, - поинтересовался Талалаев.
- Нашей команды, - ответил один из журналистов.
- Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.
- Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?
- Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил, понравилась ли вам игра.
- Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопросы, - вступил в дискуссию пресс-атташе.
- У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.
- Вы ведете себя отвратительно, - голос из зала.
- Вы меня воспитывать будете?
После этого два красноярских спортивных журналиста покинули зал пресс-конференций.
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