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Андрей Талалаев вступил в перепалку с прессой, двое журналистов покинули зал (видео)

Наставник “Тамбова” Андрей Талалаев после матча 23-го тура первенства ФНЛ с "Енисеем" (0:2) вступил в перепалку с журналистами.

- Понравилась игра вам?, - поинтересовался Талалаев.

- Нашей команды, - ответил один из журналистов.

- Вашей команды? 11 на 7 научитесь играть, тогда выигрывать будете.

- Вы на нас нападать пришли или отвечать на вопросы? У вас есть к нам претензия? Можете вести себя нормально?

- Я задал вам вопрос. Какие претензии? Спросил, понравилась ли вам игра.

- Андрей Викторович, это ваша пресс-конференция. Вам задали вопросы, - вступил в дискуссию пресс-атташе.

- У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы.

- Вы ведете себя отвратительно, - голос из зала.

- Вы меня воспитывать будете?

После этого два красноярских спортивных журналиста покинули зал пресс-конференций.

Теги: Талалаев Тамбов
Сегодня, 18:35
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13
(2)
№13 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Пресс-конференция для тренера все равно, что левый пенальти для вратаря.Надо их поручить пресс-секретарям команд и не сыпать соль на раны, особенно после игр, запоротых судьями.
Регистрация: 17.07.2014
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
просто они сильнее ёпт
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:13) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: faraon2013
Сколько можно ныть,кому интересно посмотрите обзор,все карточки по делу.


Посмотрел, согласен все по делу. От чего разнылся Талалаев не понятно. Енисей до удаления владел большим преимуществом и по делу победил. Видимо очень хотелось обыграть Аленичева, а по факту получился полный провал, вот и психует
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: Wariag Саратов (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: tiki
Цитата: Wariag
Цитата: avnik
Самое дебильное - устраивать пресс-конференцию после матча. Есть конечно пофигисты, например Слуцкий, но основная масса тренеров живет матчем до самого утра - поэтому к ним лучше близко не подходить. )))

А журналисты-то причем?Этот персонаж сам задал тон,начал какой-то сарказм показывать.Кому это было нужно?!

а ты вью полностью посмотри - потом выводы делай)

Посмотрел полностью и мнение мое остались таким же-Талалаев провокатор мягко говоря.


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Сокол (Саратов)
Регистрация: 28.06.2014
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:53) #
  • -3
  •  (5)

-
Вы ведете себя отвратительно, - голос из зала.

И где, в каком месте , интересно. Эти журналюги говорят то что им кажется и хочется. Правильно Таллалаев говорит, нет нормальных журналистов , какие то посторонние люди.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:50) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Цитата: avnik
Самое дебильное - устраивать пресс-конференцию после матча. Есть конечно пофигисты, например Слуцкий, но основная масса тренеров живет матчем до самого утра - поэтому к ним лучше близко не подходить.

Поэтому Романцев считаное количество раз посещал пресс конференции лично.Зря сделали это обязательным.Разве что публику потешить...

да тут все понятно...в период развития сми и влияния телевидения - ввели такие нормы
с оглядкой на запад
но огромная разница в том, что там клубы реально получают денег от каналов и холдингов, а у нас обязали, а воз и ныне там


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:49) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Самое дебильное - устраивать пресс-конференцию после матча. Есть конечно пофигисты, например Слуцкий, но основная масса тренеров живет матчем до самого утра - поэтому к ним лучше близко не подходить.

Поэтому Романцев считаное количество раз посещал пресс конференции лично.Зря сделали это обязательным.Разве что публику потешить...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№6 Написал: faraon2013 (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (6)
online

Сколько можно ныть,кому интересно посмотрите обзор,все карточки по делу.
Регистрация: 4.09.2016
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:46) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Климак
Конское гавно

а теперь поясни при чем тут кони?скорее торпедо и спартак
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:44) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Wariag
Цитата: avnik
Самое дебильное - устраивать пресс-конференцию после матча. Есть конечно пофигисты, например Слуцкий, но основная масса тренеров живет матчем до самого утра - поэтому к ним лучше близко не подходить. )))

А журналисты-то причем?Этот персонаж сам задал тон,начал какой-то сарказм показывать.Кому это было нужно?!

а ты вью полностью посмотри - потом выводы делай)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Wariag Саратов (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: avnik
Самое дебильное - устраивать пресс-конференцию после матча. Есть конечно пофигисты, например Слуцкий, но основная масса тренеров живет матчем до самого утра - поэтому к ним лучше близко не подходить. )))

А журналисты-то причем?Этот персонаж сам задал тон,начал какой-то сарказм показывать.Кому это было нужно?!


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Сокол (Саратов)
Регистрация: 28.06.2014
№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 18:42) #
  • -7
  •  (9)

Конское гавно


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Самое дебильное - устраивать пресс-конференцию после матча. Есть конечно пофигисты, например Слуцкий, но основная масса тренеров живет матчем до самого утра - поэтому к ним лучше близко не подходить. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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