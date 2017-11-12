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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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17:59
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
17:32
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
15:36
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
10:05
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
Сборная России в матче с аргентинцами выдала самый низкий показатель процента владения мячом за год (1)
"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Оренбургу"
В матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Оренбург" на выезде обыграл "Зенит-2".
ФНЛ. 23 тур
"Зенит-2" - "Оренбург" - 1:2
Гол: Богаев, 10 - Ефремов, 24, Попович, 63
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Плетнев (Андреев, 71), Сиротов, Капленко (Горулев, 86), Богаев, Камышев, Панюков (Некрасов, 69)
"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Ефремов, Попович (Парняков, 90), Дюриш
Предупреждения: Панюков, 31, Пенчиков, 35.
ФНЛ. 23 тур
"Зенит-2" - "Оренбург" - 1:2
Гол: Богаев, 10 - Ефремов, 24, Попович, 63
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Плетнев (Андреев, 71), Сиротов, Капленко (Горулев, 86), Богаев, Камышев, Панюков (Некрасов, 69)
"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Ефремов, Попович (Парняков, 90), Дюриш
Предупреждения: Панюков, 31, Пенчиков, 35.
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