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"Зенит-2" с минимальным счетом проиграл "Оренбургу"

В матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Оренбург" на выезде обыграл "Зенит-2".

ФНЛ. 23 тур

"Зенит-2" - "Оренбург" - 1:2

Гол: Богаев, 10 - Ефремов, 24, Попович, 63

"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Плетнев (Андреев, 71), Сиротов, Капленко (Горулев, 86), Богаев, Камышев, Панюков (Некрасов, 69)

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Бегич, Воробьев, Чиркин, Попов, Ефремов, Попович (Парняков, 90), Дюриш

Предупреждения: Панюков, 31, Пенчиков, 35.
Теги: Зенит-2 Оренбург
Сегодня, 19:05
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