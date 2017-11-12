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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:42
Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
17:59
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
17:32
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
15:36
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
"Факел" дома уступил "Сибири"
В матче 23-го тура ФНЛ "Факел" на своем поле уступил "Сибири".
ФНЛ. 23 тур
"Факел" - "Сибирь" - 0:1
Гол: Голыш, 82
"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Хайманов, Амбарцумян, Мануковский, Молодцов, Чхапелия (Масимов, 64), Мичуренков (Алхазов, 89), Сердюк, Арустамян (Верулидзе, 90+1)
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль, Аравин, Плопа, Цховребов (Полюткин, 46), Мищенко, Чеботару, Дегтярев (Азаров, 69), Галыш (Житнев, 88), Беляев (Гладышев, 46)
Предупреждения: Макаренко, 38, Мануковский, 80, Аравин, 85, Галыш, 85.
ФНЛ. 23 тур
"Факел" - "Сибирь" - 0:1
Гол: Голыш, 82
"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Хайманов, Амбарцумян, Мануковский, Молодцов, Чхапелия (Масимов, 64), Мичуренков (Алхазов, 89), Сердюк, Арустамян (Верулидзе, 90+1)
"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль, Аравин, Плопа, Цховребов (Полюткин, 46), Мищенко, Чеботару, Дегтярев (Азаров, 69), Галыш (Житнев, 88), Беляев (Гладышев, 46)
Предупреждения: Макаренко, 38, Мануковский, 80, Аравин, 85, Галыш, 85.
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