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"Факел" дома уступил "Сибири"

В матче 23-го тура ФНЛ "Факел" на своем поле уступил "Сибири".

ФНЛ. 23 тур

"Факел" - "Сибирь" - 0:1

Гол: Голыш, 82

"Факел": Федоров, Семенов, Осипенко, Хайманов, Амбарцумян, Мануковский, Молодцов, Чхапелия (Масимов, 64), Мичуренков (Алхазов, 89), Сердюк, Арустамян (Верулидзе, 90+1)

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Магаль, Аравин, Плопа, Цховребов (Полюткин, 46), Мищенко, Чеботару, Дегтярев (Азаров, 69), Галыш (Житнев, 88), Беляев (Гладышев, 46)

Предупреждения: Макаренко, 38, Мануковский, 80, Аравин, 85, Галыш, 85.
Теги: Факел Сибирь
Сегодня, 19:55
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