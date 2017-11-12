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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
17:59
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
17:48
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
Жозе Надсон: Конечно, лучше, когда соперник больше играет в атаку - у нас появляется больше пространства для ответного наступления
17:32
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
Александр Ирхин: мы могли создать интригу, но «Крылья» заслуженно победили. Желаю им выйти в Премьер-лигу
15:36
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Дмитрий Гунько: мы в неравных условиях, у нас семь игроков в сборных
Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал разгром от "Балтики" (0:6) в 23-м туре первенства ФНЛ.
"Мы потерпели обидное и болезненное поражение. Наша команда имела шансы в атаке, но не реализовала их. Основная задача "Спартака-2" - делать футболистов сильнее, и я надеюсь, что негативный опыт, полученный ими сегодня, тоже поможет в достижении нашей цели. Тем не менее мы ожидаем большего от игроков, которые уже на протяжении длительного времени выступают в этой непростой лиге.
Мы ожидаем, что они будут двигаться вперед. Кроме того, не стоит забывать, что большое влияние на результаты команды оказывает то, что наши футболисты постоянно вызываются в сборные. В этом смысле мы находимся в неравных условиях с соперниками по ФНЛ. Ресурс команды, к сожалению, ограничен. И сегодня мы играли без замен не просто так. Хотя они, конечно, напрашивались.
- Скольких футболистов вы лишились?
- Два игрока у нас в юношеской сборной, четыре в молодежной и один - в сборной Замбии.
ФК "Спартак" Москва
"Мы потерпели обидное и болезненное поражение. Наша команда имела шансы в атаке, но не реализовала их. Основная задача "Спартака-2" - делать футболистов сильнее, и я надеюсь, что негативный опыт, полученный ими сегодня, тоже поможет в достижении нашей цели. Тем не менее мы ожидаем большего от игроков, которые уже на протяжении длительного времени выступают в этой непростой лиге.
Мы ожидаем, что они будут двигаться вперед. Кроме того, не стоит забывать, что большое влияние на результаты команды оказывает то, что наши футболисты постоянно вызываются в сборные. В этом смысле мы находимся в неравных условиях с соперниками по ФНЛ. Ресурс команды, к сожалению, ограничен. И сегодня мы играли без замен не просто так. Хотя они, конечно, напрашивались.
- Скольких футболистов вы лишились?
- Два игрока у нас в юношеской сборной, четыре в молодежной и один - в сборной Замбии.
ФК "Спартак" Москва
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