Дмитрий Гунько: мы в неравных условиях, у нас семь игроков в сборных

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал разгром от "Балтики" (0:6) в 23-м туре первенства ФНЛ."Мы потерпели обидное и болезненное поражение. Наша команда имела шансы в атаке, но не реализовала их. Основная задача "Спартака-2" - делать футболистов сильнее, и я надеюсь, что негативный опыт, полученный ими сегодня, тоже поможет в достижении нашей цели. Тем не менее мы ожидаем большего от игроков, которые уже на протяжении длительного времени выступают в этой непростой лиге.Мы ожидаем, что они будут двигаться вперед. Кроме того, не стоит забывать, что большое влияние на результаты команды оказывает то, что наши футболисты постоянно вызываются в сборные. В этом смысле мы находимся в неравных условиях с соперниками по ФНЛ. Ресурс команды, к сожалению, ограничен. И сегодня мы играли без замен не просто так. Хотя они, конечно, напрашивались.- Два игрока у нас в юношеской сборной, четыре в молодежной и один - в сборной Замбии.