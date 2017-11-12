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Дмитрий Гунько: мы в неравных условиях, у нас семь игроков в сборных

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал разгром от "Балтики" (0:6) в 23-м туре первенства ФНЛ.

"Мы потерпели обидное и болезненное поражение. Наша команда имела шансы в атаке, но не реализовала их. Основная задача "Спартака-2" - делать футболистов сильнее, и я надеюсь, что негативный опыт, полученный ими сегодня, тоже поможет в достижении нашей цели. Тем не менее мы ожидаем большего от игроков, которые уже на протяжении длительного времени выступают в этой непростой лиге.

Мы ожидаем, что они будут двигаться вперед. Кроме того, не стоит забывать, что большое влияние на результаты команды оказывает то, что наши футболисты постоянно вызываются в сборные. В этом смысле мы находимся в неравных условиях с соперниками по ФНЛ. Ресурс команды, к сожалению, ограничен. И сегодня мы играли без замен не просто так. Хотя они, конечно, напрашивались.

- Скольких футболистов вы лишились?

- Два игрока у нас в юношеской сборной, четыре в молодежной и один - в сборной Замбии.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Гунько Спартак-2
Сегодня, 20:22
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№2 Написал: LLM (Сегодня, 21:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Игорь Казьмин,
Уехали сильнейшие, но и оставшимся нужно расти.
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:29) #
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online

Не понятно зачем играть если почти вся команда в сборных....получается результат матча не кому не нужен.....0-6...это удар по самолюбию молодых ребят....если такое количество заявленных футболистов уезжает в сборную то матч нужно переносить....если нет ....тогда зачем вы играете в ФНЛ...РАСТИТЕ ИХ ТОГДА ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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