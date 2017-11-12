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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Талалаев: подошел губастый мальчик, я не знал что это местный пресс-атташе
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Енисея" (0:2) в матче 23-го тура первенства ФНЛ заявил, что у него не было конфликтов с представителями СМИ из Красноярска.
– Что произошло на пресс-конференции в общении с журналистами?
– С какими журналистами?
– С красноярскими.
– Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.
– Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.
– Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение.
К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать.
СЭ
– Что произошло на пресс-конференции в общении с журналистами?
– С какими журналистами?
– С красноярскими.
– Я изумительно пообщался на пресс-конференции с местными журналистами. Более того, мы с ними затем делали селфи. Не могу понять, о чем вы говорите. У меня есть видеозапись этой пресс-конференции. Там два молодых человека… точнее не молодых, я даже не думаю, что они журналисты, ушли после того, как я спросил, понравилась ли им игра. Они задали какой-то вопрос, и я ответил своим вопросом. Они покинули зал. Никаких конфликтов не возникало. Откуда вы это взяли? Наоборот, все было позитивно.
– Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис писал об этом в соцсетях.
– Давайте расскажу вам предысторию. Я никогда не комментирую чужие слова. Только поступки. Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьезную тему. Подошел маленький губастый мальчик с очень серьезным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение.
К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а двадцать человек остались. Мы мило беседовали практически пятнадцать минут. Все, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать.
СЭ
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