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Пресс-атташе "Енисея": такое поведение со стороны Талалаева было не в первый раз

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис прокомментировал поведение главного тренера "Тамбова" Андрея Талалаева на пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ с "Енисеем" (0:2).

Меркис ранее в своём твиттере написал следующее: "Талалаева "понесло" на прессухе после матча "Енисей" - "Тамбов". Два журналиста не выдержали хамства и ушли".

Талалаев ранее в интервью "СЭ" прокомментировал твит Меркиса: "Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьёзную тему. Подошёл маленький губастый мальчик с очень серьёзным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было".

"Всё, что было, есть на записи пресс-конференции, - отвечает Меркис. - Началось всё с того, что Андрей Викторович, вместо ответа на вопрос журналиста, начал задавать ему встречный вопрос. Я вежливо попросил его ответить, но он продолжил полемику. В итоге два красноярских журналиста в ответ на хамство покинули зал. Такое поведение со стороны главного тренера "Тамбова" было не в первый раз - это замечают уже многие.

Он сказал, что я перебил его, когда он разговаривал со спортивным директором? Я действительно вмешался в разговор, но перед этим выдержал лёгкую паузу. Понял, что поторопился, и тут же извинился. На мой взгляд, когда такие вещи говорит взрослый, солидный дяденька, - это не совсем правильно. Хотя если он ведёт себя так на пресс-конференциях, то добавить тут нечего", - передает слова Меркиса "Чемпионат".
Теги: Тамбов Талалаев Енисей
Сегодня, 21:10
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(2)
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
..ОН ИГРАЛ В ФУТБОЛ НА ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНОМ УРОВНЕ...и ТРЕНЕР В ПОРЯДКЕ

Он полное взяточное говно, которое и само играло только за взятки и на ТВ за взятки работалО и тренером стало только потому, что Гершкович взятки с дворников берёт
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
обижающего двух обидчивых слюнтяев

пресса окуела уже!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я действительно вмешался в разговор

На мой взгляд, когда такие вещи говорит взрослый, солидный дяденька

на кой хрен лезть в разговор?человек и так знает про конференцию
лучше бы молчал и признал вину
причем вся страна видела полностью конференцию - там нет ничего обижающего двух обидчивых слюнтяев
мне Енисей приятен, да, но вот тут этот атташе неправ совершенно
причем и правда никто не запрещает тренеру задавать вопросы в ответ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:18) #
  • +1
  •  (7)
online

в том то и дело что Он для тебя ДЯДЕНЬКА.....ОН ИГРАЛ В ФУТБОЛ НА ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНОМ УРОВНЕ...и ТРЕНЕР В ПОРЯДКЕ ....а ты кто....подумай пресс...вот Он ПРЕСС...А у тебя что то с животом....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:16) #
  • +3
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online

Так хамство или полемика, мальчик с пальчик?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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