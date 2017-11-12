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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Пресс-атташе "Енисея": такое поведение со стороны Талалаева было не в первый раз
Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис прокомментировал поведение главного тренера "Тамбова" Андрея Талалаева на пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ с "Енисеем" (0:2).
Меркис ранее в своём твиттере написал следующее: "Талалаева "понесло" на прессухе после матча "Енисей" - "Тамбов". Два журналиста не выдержали хамства и ушли".
Талалаев ранее в интервью "СЭ" прокомментировал твит Меркиса: "Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьёзную тему. Подошёл маленький губастый мальчик с очень серьёзным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было".
"Всё, что было, есть на записи пресс-конференции, - отвечает Меркис. - Началось всё с того, что Андрей Викторович, вместо ответа на вопрос журналиста, начал задавать ему встречный вопрос. Я вежливо попросил его ответить, но он продолжил полемику. В итоге два красноярских журналиста в ответ на хамство покинули зал. Такое поведение со стороны главного тренера "Тамбова" было не в первый раз - это замечают уже многие.
Он сказал, что я перебил его, когда он разговаривал со спортивным директором? Я действительно вмешался в разговор, но перед этим выдержал лёгкую паузу. Понял, что поторопился, и тут же извинился. На мой взгляд, когда такие вещи говорит взрослый, солидный дяденька, - это не совсем правильно. Хотя если он ведёт себя так на пресс-конференциях, то добавить тут нечего", - передает слова Меркиса "Чемпионат".
Меркис ранее в своём твиттере написал следующее: "Талалаева "понесло" на прессухе после матча "Енисей" - "Тамбов". Два журналиста не выдержали хамства и ушли".
Талалаев ранее в интервью "СЭ" прокомментировал твит Меркиса: "Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьёзную тему. Подошёл маленький губастый мальчик с очень серьёзным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было".
"Всё, что было, есть на записи пресс-конференции, - отвечает Меркис. - Началось всё с того, что Андрей Викторович, вместо ответа на вопрос журналиста, начал задавать ему встречный вопрос. Я вежливо попросил его ответить, но он продолжил полемику. В итоге два красноярских журналиста в ответ на хамство покинули зал. Такое поведение со стороны главного тренера "Тамбова" было не в первый раз - это замечают уже многие.
Он сказал, что я перебил его, когда он разговаривал со спортивным директором? Я действительно вмешался в разговор, но перед этим выдержал лёгкую паузу. Понял, что поторопился, и тут же извинился. На мой взгляд, когда такие вещи говорит взрослый, солидный дяденька, - это не совсем правильно. Хотя если он ведёт себя так на пресс-конференциях, то добавить тут нечего", - передает слова Меркиса "Чемпионат".
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