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Власти Москвы к ЧМ-2018 запустят новые речные трамвайчики (фото)

Власти Москвы запустят десять речных трамваев к ЧМ-2018, передает http://welcome2018.com/. Стоимость поездки на таком транспорте составит 500 рублей.

Трамваи вместимостью 44 пассажира будут оснащены аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей.

Сегодня, 21:24
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а в москве есть река? ручеёк скорее...
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:30) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Трамвайчики, презеватичики - спасибо родным депутатикам от народика )))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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