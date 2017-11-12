Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург (фото)

?? ?Hola! ?Acabamos de aterrizar en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo! Este martes, Rusia ?? - Espa?a ??#SEFlive pic.twitter.com/bLhXJCFWVF — Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@SeFutbol) November 12, 2017

Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург на товарищеский матч с командой России, передает твиттер "красной фурии".Сообщается, что испанцы приземлились в аэропорту "Пулково".