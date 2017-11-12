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Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург (фото)

Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург на товарищеский матч с командой России, передает твиттер "красной фурии".

Сообщается, что испанцы приземлились в аэропорту "Пулково".

Теги: Сборная Испании
Сегодня, 22:32
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