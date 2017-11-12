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СМИ: "ПСЖ" намерен уволить Унаи Эмери зимой, а летом пригласить Жозе Моуринью

"ПСЖ" может уволить главного тренера команды Унаи Эмери предстоящей зимой, информирует Yahoo! Sport.

Сообщается, что руководство парижан недовольно конфликтными ситуациями в команде, в частности вокруг форварда Неймара.

В планах "ПСЖ" - подписать другого специалиста сроком до лета, а затем пригласить из "МЮ" Жозе Моуринью.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 22:45
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№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хоть бы этот псж к фуям развалили бы, ипальник набить этому неймару
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: grisha (Сегодня, 23:14) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
нашёл свою Севилью, зачем было уходить?

Патриотизьма мало - а денег хочется, как у ПСЖ
Тут или патриотизьм и хрюкать - или играть в футбол, но за деньги )))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
нашёл свою Севилью, зачем было уходить?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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