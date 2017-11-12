СМИ: "ПСЖ" намерен уволить Унаи Эмери зимой, а летом пригласить Жозе Моуринью

"ПСЖ" может уволить главного тренера команды Унаи Эмери предстоящей зимой, информирует Yahoo! Sport.Сообщается, что руководство парижан недовольно конфликтными ситуациями в команде, в частности вокруг форварда Неймара.В планах "ПСЖ" - подписать другого специалиста сроком до лета, а затем пригласить из "МЮ" Жозе Моуринью.