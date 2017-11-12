Константин Рауш - о Месси: удовольствие встретиться с лучшим игроком мира (фото)

Pleasure to meet the best player and try to catch him. Keep on working #teamrussia?? A post shared by @kocka34 on Nov 12, 2017 at 9:31am PST

Защитник сборной России Константин Рауш высказал свои впечатления от товарищеского матча с Аргентиной (0:1) и противостояния с Лионелем Месси."Большое удовольствие встретиться с лучшим игроком мира и попытаться поймать его. Продолжаем работать", – написал Рауш в Инстаграме.