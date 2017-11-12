Подруга Криштиану Роналду родила дочь (фото)

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Девочку назвали Алана Мартина. Напомним, Роналду уже является отцом троих детей от суррогатной матери.
Девочку назвали Алана Мартина. Напомним, Роналду уже является отцом троих детей от суррогатной матери.
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