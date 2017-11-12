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Подруга Криштиану Роналду родила дочь (фото)

Джорджина Родригес, девушка нападающего "Реала" Криштиану Роналду, родила дочь, об этом 32-летний футболист сообщил в Инстаграме.

Девочку назвали Алана Мартина. Напомним, Роналду уже является отцом троих детей от суррогатной матери.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana est?o muito bem! Estamos todos muito felizes! ??

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Теги: Роналду
Вчера, 23:46
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2
(2)
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:31) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
он же питарас?

Ошибся ты, он не из ваших
Здоровья маме с дочкой!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:13) #
  • -4
  •  (6)

он же питарас, опять суррогатная?
Регистрация: 8.01.2017
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