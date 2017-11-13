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Сборная Хорватии опубликовала фото из раздевалки после выхода на ЧМ

Сборная Хорватии в ответном стыковом матче отборочного турнира чеЧМ-2018 сыграла вничью с Грецией (0:0) и вышла в финальную часть турнира. В первой игре хорваты были сильнее – 4:1.

После матча пресс-служба сборной опубликовала фотографию команды из раздевалки.

– Россия, мы идем! – говорится в сообщении.

Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 08:19
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 08:47) #
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Болеет за:
«Ростов»
Было бы несправедливо, даже диковато, если бы сборная Хорватии не попала на чемпионат мира.
Регистрация: 16.05.2017
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