Сборная Хорватии опубликовала фото из раздевалки после выхода на ЧМ

Сборная Хорватии в ответном стыковом матче отборочного турнира чеЧМ-2018 сыграла вничью с Грецией (0:0) и вышла в финальную часть турнира. В первой игре хорваты были сильнее – 4:1.После матча пресс-служба сборной опубликовала фотографию команды из раздевалки.– Россия, мы идем! – говорится в сообщении.