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Игорь Черевченко: быстрые голы помогли нам разгромить "Спартак-2"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал игру 23-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (6:0).

"Быстрые голы нам помогли. Ребята были "заряжены", стремились доказать, что поражения в трех предыдущих играх были во многом случайными. Моментами "Спартак-2" перехватывал инициативу за счет контроля мяча. Но мы сделали поправки.

Всех с победой. Отдельное спасибо болельщикам, которые, несмотря на холодную погоду, пришли нас поддержать", - передает слова тренера официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика
Сегодня, 08:23
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